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11ноября
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сегодня, 13:00 0

«Самоизоляция» и «обнуление»: названы самые популярные слова 2020 года

«Самоизоляция» и «обнуление»: названы самые популярные слова 2020 года
Фото: pixabay.com

Эксперты назвали 10 самых популярных в 2020 году в России слов. Проектом «Слово года» занимались ведущие лингвисты из Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.

— По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова «обнуление», оно на втором месте, — рассказал в интервью ТАСС доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.

Кроме того, в топ-10 слов, ранее использовавшихся редко и в разы увеличивших свою популярность в этом году, попали «голосование», «дистанцирование», «карантин», «конституция», «поправки», «коронавирус», «удаленка». Ранее вообще не существовавшее слово «ковид» также стало сверхпопулярным у россиян.

В прошлые годы, по версиям разных групп экспертов, в России были популярны такие слова, как «протест», «реновация», «крымнаш» и другие.

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#коронавирус #культура #образование #российская власть

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