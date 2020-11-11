В Хабаровском крае может появиться безналоговая зона для IT-компаний

Жители Хабаровского края выбрали лучший проект по развитию российской части Большого Уссурийского острова. Победил проект по созданию высокотехнологичного города «Инновационный Хабаровск» — территории безналоговой деятельности для IT-компаний.

Всего на голосование поступило 8 проектов, среди них рекреационная зона, пункт пропуска и совместное строительство противопаводковых сооружений с китайской стороной.

— Чтобы определить самый интересный проект, на портале было также организовано общественное голосование. Наибольшее количество одобрений получил проект по созданию на территории острова современного и высокотехнологичного города «Инновационный Хабаровск». Идея набрала больше тысячи лайков, — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Проект «Инновационный Хабаровск» уже рассмотрели на совещании председателя правительства края. Предложение по развитию отправили в Минвостокразвития — ведомство координирует развитие острова.