В Еврейской автономии трое жителей села погибли при пожаре

В селе Пронькино Еврейской автономной области 11 ноября в два часа ночи загорелся частный жилой дом. В пожаре погибли три человека, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по ЕАО.

— На место выехали пять пожарных на одной машине из пожарно-спасательной части № 1. На момент прибытия спасателей вся площадь одноэтажного деревянного дома была охвачена огнём. После локализации огня газодымозащитная служба начала разведку помещений. В одной комнате обнаружили двоих мужчин и женщину, все без признаков жизни. Пожар устранили только спустя два с половиной часа, — рассказал замначальника главного управления МЧС по региону Владислав Бордунов.

Специалисты рассматривают две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнём при курении или нарушение требований безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов.

Напомним, что недавно в Приамурье из-за короткого замыкания сгорели два гаража и пострадал мужчина. А в прошлую субботу, 7 ноября, в Белогорске при пожаре погибли двое мужчин. А для эффективной и оперативной борьбы с возгораниями в Приамурье поступила спецтехника для тушения пожаров.