Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:21 0

В Еврейской автономии трое жителей села погибли при пожаре

В Еврейской автономии трое жителей села погибли при пожаре

В селе Пронькино Еврейской автономной области 11 ноября в два часа ночи загорелся частный жилой дом. В пожаре погибли три человека, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по ЕАО.

— На место выехали пять пожарных на одной машине из пожарно-спасательной части № 1. На момент прибытия спасателей вся площадь одноэтажного деревянного дома была охвачена огнём. После локализации огня газодымозащитная служба начала разведку помещений. В одной комнате обнаружили двоих мужчин и женщину, все без признаков жизни. Пожар устранили только спустя два с половиной часа, — рассказал замначальника главного управления МЧС по региону Владислав Бордунов.

Специалисты рассматривают две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнём при курении или нарушение требований безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов.

Напомним, что недавно в Приамурье из-за короткого замыкания сгорели два гаража и пострадал мужчина. А в прошлую субботу, 7 ноября, в Белогорске при пожаре погибли двое мужчин. А для эффективной и оперативной борьбы с возгораниями в Приамурье поступила спецтехника для тушения пожаров.

Просмотров всего: 202

#пожары

распечатать

Фотогалерея

Общество

В Приамурье поступила спецтехника для тушения пожаров
Происшествия

В Благовещенске сгорел двухэтажный дом (видео)
Общество 1

В Приамурье сгорели ещё две машины: в Белогорском районе и самом Белогорске
Происшествия

В Тынде спасли от огня гараж и автомобиль
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь