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11ноября
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сегодня, 19:15 4

Жители Чигирей жалуются на давку в автобусах из-за смены техники

Жители Чигирей жалуются на давку в автобусах из-за смены техники

В редакцию Амур.инфо обратились жители села Чигири. Они рассказали, что на линии сейчас работает автобус меньшей вместимости, людям банально не хватает мест, чтобы проехать даже стоя. А ещё несмотря на все рекомендации в транспорте давка.

— В будние дни не можем без приключений добраться домой. Ходят автобусы 106 и 106ю (с заездом на Южный). В Южный после работы очень проблематично добраться, если нет своего транспорта, а нам ещё больше перекрывают кислород. Дело в том, что с 29 октября в связи с эпидемиологической обстановкой сместили чуть на попозже рейсы (стали ездить по расписанию выходного дня). Люди не в восторге, так как приходится дольше ждать автобус на остановках, а впереди зима. Но самая большая беда это то, что с заездом на Южный пускают маленький автобус. Результаты этого видны на видео. Говорят, что сломан большой автобус, но он не единственный. И это все в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Самое обидно это то, что вечером садятся женщины и мужчины с маленькими детьми и бабушки, а их не то, что посадить, для них места в автобусе уже нет. Следующий автобус на Чигири с заездом в Южный через 35 минут, — написали в письме в редакцию сельчане.

В чём причина ситуации, мы спросили в администрации Благовещенского района, к которому относятся Чигири.

— Согласно муниципального контракта на маршруте 106 предусмотрено использование автобусов среднего и большого класса, поэтому на улицу Светлая заходят как автобусы ПАЗ (среднего класса), так и автобусы ЛиАЗ (большого класса). В связи эпидемиологической обстановкой резко сократился пассажиропоток, соответственно, перевозчик стал нести убытки. Для сохранения перевозок было введено увеличенное расписание выходного дня, в котором объём перевозок в часы пик сохранен, — сообщили в администрации.

Однако, решения вопроса нам не представили.

Некоторые жители считают, что ситуация с транспортной доступностью изменится, если село присоединят к Благовещенску. Другие, напротив, не видят в этом перемен к лучшему. При этом амурские власти говорят, что объединение Чигирей и Благовещенска — это всего лишь вопрос времени.

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#Благрайон #дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    вот где люди заражаются-при такой давке

  • uslon

    uslon
    1 час назад

    В связи эпидемиологической обстановкой резко сократился пассажиропоток, соответственно, перевозчик стал нести убытки. Для сохранения перевозок было введено увеличенное расписание выходного дня, в котором объём перевозок в часы пик сохранен, — сообщили в администрации.

    Так придумайте, как компенсировать издержки перевозчику. На то вы и власть!

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Нефиг Чигири присоединять, в своем городе разберитесь сначала. А то еще и все Чигири будут вечно перекопаны!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    44 минуты назад

    Почему бы всем автобусам не стать экскурсионными ? Составить и озвучить описание мест, событий и людей, мимо которых проезжаем. Вот пересекаем каждый день перекрёсток Калинина-Красноармейская, а ничего о нём не знаем. А ведь там каждый год что-нибудь, да, случается. Парочки встречаются, пути сходятся и расходятся. А мы даже не в курсе. А если бы краеведы всё это отслеживали и своим голосом вешали в автобусах.

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