Жители Чигирей жалуются на давку в автобусах из-за смены техники

В редакцию Амур.инфо обратились жители села Чигири. Они рассказали, что на линии сейчас работает автобус меньшей вместимости, людям банально не хватает мест, чтобы проехать даже стоя. А ещё несмотря на все рекомендации в транспорте давка.

— В будние дни не можем без приключений добраться домой. Ходят автобусы 106 и 106ю (с заездом на Южный). В Южный после работы очень проблематично добраться, если нет своего транспорта, а нам ещё больше перекрывают кислород. Дело в том, что с 29 октября в связи с эпидемиологической обстановкой сместили чуть на попозже рейсы (стали ездить по расписанию выходного дня). Люди не в восторге, так как приходится дольше ждать автобус на остановках, а впереди зима. Но самая большая беда это то, что с заездом на Южный пускают маленький автобус. Результаты этого видны на видео. Говорят, что сломан большой автобус, но он не единственный. И это все в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Самое обидно это то, что вечером садятся женщины и мужчины с маленькими детьми и бабушки, а их не то, что посадить, для них места в автобусе уже нет. Следующий автобус на Чигири с заездом в Южный через 35 минут, — написали в письме в редакцию сельчане.

В чём причина ситуации, мы спросили в администрации Благовещенского района, к которому относятся Чигири.

— Согласно муниципального контракта на маршруте 106 предусмотрено использование автобусов среднего и большого класса, поэтому на улицу Светлая заходят как автобусы ПАЗ (среднего класса), так и автобусы ЛиАЗ (большого класса). В связи эпидемиологической обстановкой резко сократился пассажиропоток, соответственно, перевозчик стал нести убытки. Для сохранения перевозок было введено увеличенное расписание выходного дня, в котором объём перевозок в часы пик сохранен, — сообщили в администрации.

Однако, решения вопроса нам не представили.

Некоторые жители считают, что ситуация с транспортной доступностью изменится, если село присоединят к Благовещенску. Другие, напротив, не видят в этом перемен к лучшему. При этом амурские власти говорят, что объединение Чигирей и Благовещенска — это всего лишь вопрос времени.