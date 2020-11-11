В Приамурье ювелирный магазин судят за продажу подделок

В среду, 11 ноября, Арбитражный суд Амурской области начал рассматривать дело о продаже местным ювелирным магазином подделок. Инициатором разбирательства выступил Роспотребнадзор.

Амур.инфо стало известно, что заявление в Роспотребнадзор поступило от двух покупателей. Они приобрели в одном из популярных в области ювелирных салонов золотые серьги, кольцо, подвеску, выполненные в форме товарного знака CHANEL. В надзорном органе подготовили запрос правообладателю этого товарного знака. В ответе говорилось, что купленные ювелирные изделия являются поддельными, а между правообладателем и индивидуальным предпринимателем (владельцем ювелирного салона – Прим.ред.) не заключался никакой договор на использование товарного знака.

«Управление Роспотребнадзора по Амурской области просит привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях – “Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака”», – опубликовано на сайте суда.