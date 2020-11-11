Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:49 0

В Приморье нашли 15 археологических памятников под будущим заводом удобрений

В Приморье нашли 15 археологических памятников под будущим заводом удобрений
Фото: pixabay.com

15 археологических памятников на территории будущего завода удобрений обнаружили сотрудники Института истории и этнографии Дальневосточного отделения РАН. Находки относятся к раннему и позднему железному веку и неолиту.

Завод по производству аммиака и ментола планируют построить в Приморье к 2026 году.

— В этом году планы на полевой сезон пришлось несколько скорректировать из-за пандемии, часть работ пришлось отложить. Одновременно Находкинский завод минеральных удобрений предложил нам провести разведку на территории строительства. Мы подписали соглашение о работах и в ходе них обнаружили 15 археологических памятников и один объект культурного наследия. Ранее на этой территории разведка не проводилась, поэтому мы сами очень удивлены такой концентрации материала в этой местности, — цитирует ТАСС заведующую сектором средневековой археологии института Надежду Артемьеву.

Три из 15 памятников находятся непосредственно на участке завода, их полностью раскопают, опишут и вывезут. Только после этого стройку продолжат. Археологи полностью отработали первый объект, он относится к раннему железному веку — это V-III век до нашей эры. Наполовину раскопали второй объект, его относят к позднему железному веку и частично к периоду неолита — VII-I век до нашей эры.

В этом году учёные разработали 2 тысячи квадратных километров, остальное оставили на следующий год. В южной неолитической части обнаружили 16 жилищ с большим количеством керамики и другого археологического материала.

— Впервые на подобных памятниках мы обнаружили такое количество сланцевых мотыг, и есть предположение, что они использовались не только для земледелия, но и как строительные орудия. Особенно важно, что активно земледелием люди занимались в прибрежном поселении, где мы скорее ожидали увидеть ракушечные отвалы и много орудий рыболовства, — поделилась Артемьева.

Руководство будущего завода идёт навстречу археологам, вокруг оставшихся 12 памятников определили охранные зоны.

Просмотров всего: 944

#наука

распечатать


В России и мире

Российские учёные выяснили, что больше 50 % тестов на коронавирус ошибочны
Коронавирус 3

Антитела к коронавирусу могут появиться у тех, кто им не болел
Общество 5

В столице Приамурья педагоги пройдут тестирование на COVID-19
Общество 1

Амурские школьники теперь миллионеры: в «Артеке» прошла «Большая перемена»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь