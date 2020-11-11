В Приморье нашли 15 археологических памятников под будущим заводом удобрений

15 археологических памятников на территории будущего завода удобрений обнаружили сотрудники Института истории и этнографии Дальневосточного отделения РАН. Находки относятся к раннему и позднему железному веку и неолиту.

Завод по производству аммиака и ментола планируют построить в Приморье к 2026 году.

— В этом году планы на полевой сезон пришлось несколько скорректировать из-за пандемии, часть работ пришлось отложить. Одновременно Находкинский завод минеральных удобрений предложил нам провести разведку на территории строительства. Мы подписали соглашение о работах и в ходе них обнаружили 15 археологических памятников и один объект культурного наследия. Ранее на этой территории разведка не проводилась, поэтому мы сами очень удивлены такой концентрации материала в этой местности, — цитирует ТАСС заведующую сектором средневековой археологии института Надежду Артемьеву.

Три из 15 памятников находятся непосредственно на участке завода, их полностью раскопают, опишут и вывезут. Только после этого стройку продолжат. Археологи полностью отработали первый объект, он относится к раннему железному веку — это V-III век до нашей эры. Наполовину раскопали второй объект, его относят к позднему железному веку и частично к периоду неолита — VII-I век до нашей эры.

В этом году учёные разработали 2 тысячи квадратных километров, остальное оставили на следующий год. В южной неолитической части обнаружили 16 жилищ с большим количеством керамики и другого археологического материала.

— Впервые на подобных памятниках мы обнаружили такое количество сланцевых мотыг, и есть предположение, что они использовались не только для земледелия, но и как строительные орудия. Особенно важно, что активно земледелием люди занимались в прибрежном поселении, где мы скорее ожидали увидеть ракушечные отвалы и много орудий рыболовства, — поделилась Артемьева.

Руководство будущего завода идёт навстречу археологам, вокруг оставшихся 12 памятников определили охранные зоны.