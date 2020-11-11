Владимир Конкин рассказал о мистике на девятый день после смерти дочери

На картине изображена балерина в розовом платье, она была сделана Софией в 11 лет. Через 9 дней после смерти Софии картина упала со стены. Владимир Конкин считает, что это был сигнал от дочери, мол, «папа держись».

Актёр расстроен тем, что после смерти Софии некоторые люди стали говорить гадости про его семью. Среди них оказался даже его сын Ярослав, которого Конкин назвал «Иудой».

«Московский комсомолец» ранее писал о заявлении Ярослава Конкина, что он после тяжёлой аварии не получил поддержки от отца, артист даже не позвонил сыну. Также сын Конкина обвинил его в изменах своей жене Алле с концертным директором. По словам Ярослава, такое отношение отца он запомнил на «всю жизнь».