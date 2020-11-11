Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:26 0

Владимир Конкин рассказал о мистике на девятый день после смерти дочери

Владимир Конкин рассказал о мистике на девятый день после смерти дочери
Фото: argumentiru.com

Владимир Конкин показал в эфире «Судьба человека» картину, которую сделала его дочь София, утонувшая в московском бассейне. Актёр рассказал, что через девять дней после гибели дочери в доме стало происходить что-то странное, пишет «Московский комсомолец».

На картине изображена балерина в розовом платье, она была сделана Софией в 11 лет. Через 9 дней после смерти Софии картина упала со стены. Владимир Конкин считает, что это был сигнал от дочери, мол, «папа держись».

Актёр расстроен тем, что после смерти Софии некоторые люди стали говорить гадости про его семью. Среди них оказался даже его сын Ярослав, которого Конкин назвал «Иудой».

«Московский комсомолец» ранее писал о заявлении Ярослава Конкина, что он после тяжёлой аварии не получил поддержки от отца, артист даже не позвонил сыну. Также сын Конкина обвинил его в изменах своей жене Алле с концертным директором. По словам Ярослава, такое отношение отца он запомнил на «всю жизнь».

Просмотров всего: 127

#происшествия #шоу-бизнес

распечатать


Общество

В Приамурье поступила спецтехника для тушения пожаров
Происшествия

Житель Биробиджана сломал ногу своей годовалой дочери
В России и мире

Полиция задержала рабочего из Таджикистана, убившего двух женщин в Подмосковье
Общество 6

На Камчатке чиновнице предъявили обвинение после гибели ребенка от нападения собак
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь