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11ноября
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сегодня, 11:58 1

В Благовещенске на Политехнической ограничили движение от Ленина до Фрунзе

В Благовещенске на Политехнической ограничили движение от Ленина до Фрунзе
Фото: pixabay.com

В Благовещенске полностью перекрыли участок Политехнической между Ленина и Фрунзе. Движение будет ограничено до пятницы, 13 ноября.

— На участке восстанавливают теплосети в районе дома Политехническая, 15. Водителям авто лучше выбирать альтернативные маршруты для движения, — сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

А в это время, уже открыли проезд на перекрёстке Кузнечной и Рабочей. Там специалисты АКС меняли участок трубы диаметром 1,5 метра на глубине около шести метров

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#дороги

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Комментарии
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    23 минуты назад

    Лета на это не хватило?

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