В Благовещенске на Политехнической ограничили движение от Ленина до Фрунзе

В Благовещенске полностью перекрыли участок Политехнической между Ленина и Фрунзе. Движение будет ограничено до пятницы, 13 ноября.

— На участке восстанавливают теплосети в районе дома Политехническая, 15. Водителям авто лучше выбирать альтернативные маршруты для движения, — сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

А в это время, уже открыли проезд на перекрёстке Кузнечной и Рабочей. Там специалисты АКС меняли участок трубы диаметром 1,5 метра на глубине около шести метров