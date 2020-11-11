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11ноября
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сегодня, 10:59 0

В Дании назвали ошибкой уничтожение всех норок из-за коронавируса

В Дании назвали ошибкой уничтожение всех норок из-за коронавируса
Фото: 1prof.by

Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен заявил телеканалу TV2, что принятое в начале ноября решение уничтожить на зверофермах страны всех норок, в том числе и здоровых, было ошибочным, сообщает РБК.

По словам министра, не было никаких юридических оснований для уничтожения животных за пределами ферм, на которых были обнаружены зараженные коронавирусом норки.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сожалеет о решении правительства уничтожить всех норок при отсутствии на это законных оснований. Но, по ее словам, власти по-прежнему считают, что около 17 млн норок в стране должны быть убиты, так как мутации вируса у норок могут ослабить действие вакцины против COVID-19. Фредериксен также добавила, что у людей, заражённых от животных мутировавшим коронавирусом, не образуются антитела.

6 ноября в Дании объявили, что более 200 человек в стране заболели COVID-19, переданным от норок.

Дания — крупнейший в Европе производитель меха норки, в стране работают 1139 норковых ферм, на которых насчитывается до 17 млн животных.

TV2 сообщает, что на 9 ноября в стране уничтожено уже около 2,5 млн норок. Могенс Йенсен пообещал, что владельцам звероферм будет оказана помощь.

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#коронавирус #животные

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