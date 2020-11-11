В Приамурье поступила спецтехника для тушения пожаров

В Амурской области появились четыре новых единицы спецтехники для защиты от пожаров. Сейчас автомобили проходят техиспытания, а после оформления документов уедут в пожарно-спасательные части области.

— Три автоцистерны (АЦ-6.0-40) изготовлены на базе автомобиля УРАЛ-5557. Они будут доставлять к месту пожара технику, шесть тонн воды и пенообразователь. Эти машины могут преодолеть дороги всех видов и даже бездорожье, — сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

А вот автомобиль – база газодымозащитной службы (АБГ-3) появился в области впервые. Он изготовлен в Нижнем Новгороде на базе автомобиля КамАЗ-4308 и будет защищать столицу Приамурья.

— Эта машина доставляет к месту пожара или аварии боевой расчёт и оборудование для зарядки, проверки, ремонта и техобслуживания дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ). А также обеспечивает на месте происшествия работу газодымозащитной службы (ГДЗС) и освещение. Новая техника поступила в регион по плану оснащения МЧС России на 2020 год, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Напомним, что в марте этого года в Благовещенск уже пришла новая автолестница, в сентябре — три автомобиля «Hyundai Creta» и УАЗ. А в октябре ПЧ пополнились двумя насосными станциями (ПНС-100) на базе автомобиля КамАЗ. До конца года в Приамурья приедет ещё одна пожарная автоцистерна с лестницей и автолестницы.

Пожарные с помощью нового оборудования помогают спасать людей, животных и птиц из различных ЧС.