Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:09 0

В Приамурье поступила спецтехника для тушения пожаров

В Приамурье поступила спецтехника для тушения пожаров

В Амурской области появились четыре новых единицы спецтехники для защиты от пожаров. Сейчас автомобили проходят техиспытания, а после оформления документов уедут в пожарно-спасательные части области.

— Три автоцистерны (АЦ-6.0-40) изготовлены на базе автомобиля УРАЛ-5557. Они будут доставлять к месту пожара технику, шесть тонн воды и пенообразователь. Эти машины могут преодолеть дороги всех видов и даже бездорожье, — сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

А вот автомобиль – база газодымозащитной службы (АБГ-3) появился в области впервые. Он изготовлен в Нижнем Новгороде на базе автомобиля КамАЗ-4308 и будет защищать столицу Приамурья.

— Эта машина доставляет к месту пожара или аварии боевой расчёт и оборудование для зарядки, проверки, ремонта и техобслуживания дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ). А также обеспечивает на месте происшествия работу газодымозащитной службы (ГДЗС) и освещение. Новая техника поступила в регион по плану оснащения МЧС России на 2020 год, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Напомним, что в марте этого года в Благовещенск уже пришла новая автолестница, в сентябре — три автомобиля «Hyundai Creta» и УАЗ. А в октябре ПЧ пополнились двумя насосными станциями (ПНС-100) на базе автомобиля КамАЗ. До конца года в Приамурья приедет ещё одна пожарная автоцистерна с лестницей и автолестницы.

Пожарные с помощью нового оборудования помогают спасать людей, животных и птиц из различных ЧС.

Просмотров всего: 43

#пожары #происшествия

распечатать

Фотогалерея

В России и мире

Владимир Конкин рассказал о мистике на девятый день после смерти дочери
Происшествия

Житель Биробиджана сломал ногу своей годовалой дочери
В России и мире

Полиция задержала рабочего из Таджикистана, убившего двух женщин в Подмосковье
Общество 6

На Камчатке чиновнице предъявили обвинение после гибели ребенка от нападения собак
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь