Губернатор Камчатки заразился коронавирусом

— Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Состояние нормальное, буду находиться дома, — рассказал Солодов.

Он заявил, что будет продолжать исполнять свои рабочие обязанности, находясь на карантине. Работать он намерен посредством видеосвязи.

Накануне стало известно, что коронавирусом заболел мэр Владивостока Олег Гуменюк. В июне коронавирусом заразился мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Мэр Благовещенска Олег Имамеев переболел COVID-19 в начале октября. Он лечился дома, соблюдая самоизоляцию. Уже в середине октября мэр вернулся к работе.