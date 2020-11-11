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11ноября
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сегодня, 11:32 2

Губернатор Камчатки заразился коронавирусом

Губернатор Камчатки заразился коронавирусом
Фото: правительство Камчатского края

Глава Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

— Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Состояние нормальное, буду находиться дома, — рассказал Солодов.

Он заявил, что будет продолжать исполнять свои рабочие обязанности, находясь на карантине. Работать он намерен посредством видеосвязи.

Накануне стало известно, что коронавирусом заболел мэр Владивостока Олег Гуменюк. В июне коронавирусом заразился мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Мэр Благовещенска Олег Имамеев переболел COVID-19 в начале октября. Он лечился дома, соблюдая самоизоляцию. Уже в середине октября мэр вернулся к работе.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    57 минут назад

    Васю берегите.

    Его и так с портфелем министра кинули

  • Разнящий

    Разнящий
    55 минут назад

    Это сейчас модно.

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