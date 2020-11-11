В Свободном установили памятник Герою России Ивану Маслову

Во вторник, 10 ноября, в Свободном открыли памятник Герою России Ивану Маслову. Офицер погиб в ходе боевой операции в Республике Дагестан в 2011 году.

Подразделение под командованием подполковника Ивана Маслова занималось поиском и ликвидацией вооруженных бандитских групп в Республике Дагестан. Совместно с другими подразделениями отряд Маслова обнаружил замаскированную подземную базу боевиков, а также склад оружия и боеприпасов. В ходе завязавшегося с бандитами боестолкновения Иван Маслов вызвал огонь на себя, дав возможность товарищам перегруппироваться, продолжить бой и обезвредить противника. Спасая своих боевых товарищей, офицер получил смертельное ранение и скончался при эвакуации с места боя.

– Отзывы о сыне как о командире очень хорошие. Я часто приезжаю в отряд – подходят ребята, которые были в этом бою и выражают благодарность. Вы знаете, чувство гордости есть за сына и за ту память, которая сохранилась о нём. Привыкнуть к его потере невозможно. Просто живёшь с этим и постоянно его вспоминаешь, – сказал отец Героя России Ивана Маслова Владимир Маслов.

Инициатива по возведению памятника поступила от жителей Свободного. Идею поддержал Совет Ветеранов МВД России «Свободненский», а также администрация города. Финансовую поддержку оказали компании СИБУР и НИПИГАЗ.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие юнармейцы гимназии № 9 и курсанты Детского морского центра, представители Росгвардии, ДВОКУ, отряда спецназначения «Taйфyн», в котором и служил Ивaн Маслов. На мероприятие пришли родители и одноклассники погибшего героя.

Справка Амур.инфо:

Иван Маслов – уроженец Свободного, памятник ему установили рядом с гимназией № 9, где он учился. В 2012 году подполковнику Ивану Владимировичу Маслову присвоено звание Героя России посмертно «За личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни».