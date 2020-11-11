Биробиджанец купил несуществующего щенка за 18 тысяч рублей

Житель Биробиджана купил несуществующего щенка за 18 тысяч рублей по объявлению в интернете. Когда мужчина понял, что его обманули, то обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, что номер телефона лжепродавца зарегистрирован в Республике Дагестан.

— Объявление о продаже щенков шпица за 18 тысяч рублей увидела на сайте знакомая пострадавшего. Продавец в разговоре уточнил, что проживает в Хабаровском крае, и назначил время встречи. Биробиджанец в указанное время приехать не смог. Тогда владелец собак предложил ему оформить доставку за 840 рублей, пообещав что остальная сумма спишется только после передачи щенка, — рассказали в пресс-службе полиции Еврейской автономной области.

Дальше по накатанной. Покупатель перешёл по ссылке и ввёл данные своей карты. После оплаты, мошенник сообщил — если деньги нужно будет вернуть, придётся пополнить баланс. Тогда биробиджанец понял, что попался на уловки мошенника.

На нерадивого продавца возбуждено уголовное дело по статье кража с банковского счёта, установлено что его номер зарегистрирован в республике Дагестан.

Интересно, что в Приамурье с начала года зарегистрировали 1 539 фактов мошенничества. Почти каждое второе — с использованием цифровых технологий.