Новый год в Благовещенске: три большие ели и каток у горпарка

Благовещенская администрация рассказала, где и как в этом году оформят новогодние площадки. Горожан ждут три большие ели и два катка.

Одну елку нарядят традиционно на площади Ленина. А вот две других уедут в микрорайон. Одна, высотой которой около 11 метров, окажется в парке Дружбы. Вторая – в недавно обновлённом сквере возле торгового центра «От и До». Её высота, по информации муниципалитета, составит 4 метра.

– Это, с одной стороны, эксперимент, который позволит опробовать новую модель организации досуга в областном центре. С другой – мера безопасности, которая в условиях коронавируса поможет избежать массового скопления людей, необходимости ехать в полном автобусе, где высок риск заражения, – рассказал во время недавнего интервью Амур.инфо мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Кроме ёлок будут и катки. Один из них, с прокатом, на участке от Пионерской до Святителя Иннокентия, там же соорудят две большие снежные горки. Второй каток зальют вдоль Городского парка.

А вот маленькие горки для детей подготовят в квартале от переулка Святителя Иннокентия до переулка Уралова.

«Новогодняя иллюминация на улицах города останется прежней – "снежинки", "сосульки" и "звезды". К ней добавятся новые светодиодные растяжки "звездное небо" и гирлянды-сетки. Работы по монтажу светодиодных конструкций и елей планируют завершить до 25 декабря. Праздничные досуговые зоны будут созданы в различных частях города, чтобы разобщить жителей. Так, новогоднюю набережную украсят уже знакомые жителям и гостям областного центра светодиодные конструкции «Семья оленей», «Снеговик», «Шар», «Светящийся фонтан», а также ледовые фигуры с подсветкой», – опубликовала у себя на сайте пресс-служба благовещенской мэрии.

Напомним, в начале октября в администрации Благовещенска заявили, что традиционного снежного городка на площади Ленина в этом году не будет, а ёлки, горки и катки распределят по разным районам областного центра. Это связали с реконструкцией площади и коронавирусом. Однако уже в конце октября площадь Ленина всё-таки пообещали открыть к праздникам, но минимизировать там скопление людей, поставив несколько фигур и ёлку.