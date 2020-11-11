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11ноября
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сегодня, 10:28 2

Проезд на перекрестке улиц Кузнечной и Рабочей открыли для транспорта

Проезд на перекрестке улиц Кузнечной и Рабочей открыли для транспорта

В Благовещенске Амурские коммунальные системы закончили ремонт коллектора на Кузнечной. Дефектная труба до замены смогла прослужить больше сорока лет, с 1978 года.

— Подготовительные работы длились 2,5 месяца. На этом этапе закупили трубы, смонтировали временное электроснабжение, напорные коллекторы, насосные станции и задвижки. Все это время горожане не испытывали неудобств по водоотведению, — рассказал главный управляющий директор ООО «АКС» Константин Куликовский.

Напомним, в июне этого года из-за ливня деформировалась труба коллектора на улице Кузнечной. Специалистам необходимо было заменить участок трубы диаметром 1,5 метра на глубине около шести метров. Большая часть эксплуатируемых сетей была построена в 1960–1980 годы. Участок с устранённым дефектом эксплуатировался с 1978 года, сообщает пресс-служба ООО «АКС».

АКС разработали проект инвестиционной программы на 2021–2025 годы. Его уже подписал мэр города, однако его ещё не согласовали с управлением госрегулирования цен и тарифов области. Если программу примут, то за четыре года в сфере водоснабжения и водоотведения освоят почти 770 миллионов рублей.

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#ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    прикольные цифры: в июне порыв трубопровода и 2,5 месяца подготовки.

    Вопрос, что же делал АКС 2 месяца и для чего администрация города имеет этого посредника АКС, если он ни с чем не справляется?

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    1 час назад

    Написано жеж - у них труб не было.

    Это как сапожник без сапог примерно.

    Ну а нафига нужен АКС? А этого никто точно не знает.

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