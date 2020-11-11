Житель Биробиджана сломал ногу своей годовалой дочери

В Биробиджане во время семейной ссоры местный житель сломал ногу своей маленькой дочери. Полиция задержала его, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О ссоре сообщила в полицию супруга подозреваемого. По её словам, мужчина приревновал её и не пускал домой. Вместе с отцом дома находились дети — шестилетний сын и годовалая дочь. По вызову на адрес приехал участковый уполномоченный полиции.

— Зайдя в квартиру, участковый уполномоченный полиции, осмотрев находящихся там детей, обнаружил синяки и ссадины на теле девочки. Ребенок был доставлен в больницу. Медицинские работники установили, что у ребенка имеется перелом ноги, — рассказали в региональном управлении МВД по Еврейской автономной области.

Мужчину доставили в участок. Ему грозит наказание по уголовной статье.