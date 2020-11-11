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Полиция задержала рабочего из Таджикистана, убившего двух женщин в Подмосковье

Полиция задержала рабочего из Таджикистана, убившего двух женщин в Подмосковье
Фото: iz.ru

10 ноября был задержан подозреваемый в двойном убийстве в Подмосковье. 7 ноября в собственном доме были убиты две женщины. Шестилетняя дочь одной из них получила несколько ножевых ранений, но смогла вызвать помощь. О подробностях трагедии пишут «Известия».

Преступление было совершено вечером 7 ноября в деревне Поярково Солнечногорского района Подмосковья. В доме были обнаружены тела 44-летней хозяйки и ее 67-летней матери с множественными колото-резаными ранами. Шестилетняя дочь хозяйки истекала кровью, но была жива. Врачам удалось спасти девочку, несмотря на пять ранений.

После убийства преступник похитил из дома украшения, телевизор и другие ценности.

Хозяйкой дома была Виктория Борковская, заместитель декана РЭУ имени Плеханова, кандидат экономических наук.

Сыщики смогли выйти на след преступника благодаря соседям, которые рассказали, что в доме Борковской работали мигранты из ближнего зарубежья и предоставили записи с камер видеонаблюдения. Полицией был задержан житель Таджикистана Жасуржон Усмонов, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж.

Задержанный рассказал, что вечером он пришел к Борковской из-за того, что ему недоплатили 20 тыс. рублей за работу. Получив отказ, гастарбайтер схватил нож и расправился с женщинами, а после набросился на ребенка. Во время допроса подозреваемый сказал, что убил и девочку.

Задержанный утверждает, что схватил нож в доме жертв. Но если выяснится, что оружие он принёс с собой, будет ясно, что расправа была не спонтанной.

Версия о невыплаченных деньгах за работу строится на показаниях Усмонова. Возможно, что таким образом он пытается найти объяснение преступлению. Тем не менее отказ оплатить действительно мог стать поводом для убийства.

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#криминал #происшествия

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