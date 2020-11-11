Амурчан с COVID-19 начали выписывать, не дожидаясь отрицательных тестов

Следуя новым рекомендациям Минздрава, амурские врачи начали выписывать пациентов с коронавирусной инфекцией, не дожидаясь отрицательного теста на коронавирус. Главное, чтобы у пациента была положительная динамика течения болезни.

— У нас развёрнуто 50 коек на базе санатория «Василёк», куда мы можем даже с положительными результатами отправлять пациентов на долечивание. Также выписывают пациентов в больницу восстановительного лечения, где также развёрнуты койки для долечивания. Например, это те люди, которые проживают в общежитиях или коммунальных квартирах и у себя дома не могут обеспечить необходимых условий для долечивания «ковида», — сообщила и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Отправляют из инфекционных госпиталей пациентов только после того, как улучшаются их анализы крови, а компьютерная томограмма показала положительную динамику в лёгких, уверяют врачи.

— У всех течение индивидуальное, кто-то может быть носителем без каких-либо симптомов острого респираторного заболевания, кто-то — с осложнением пневмонией с разной степенью поражения лёгких. От всей совокупности факторов зависит, сколько времени находится человек на лечении, — говорит Светлана Леонтьева.

На данный момент полностью излечились 55 процентов тех, кто заразился коронавирусом. Свыше тысячи человек находятся на лечении в стационарах, порядка трёх тысяч лечатся амбулаторно, в основном на дому. В среднем, говорят в амурском минздраве, уже выписанные из больниц пациенты долечиваются ещё порядка двух недель, однако выздоровление некоторых занимает больше месяца.