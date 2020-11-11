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11ноября
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сегодня, 10:43 8

Амурчан с COVID-19 начали выписывать, не дожидаясь отрицательных тестов

Амурчан с COVID-19 начали выписывать, не дожидаясь отрицательных тестов
Фото: pixabay.com

Следуя новым рекомендациям Минздрава, амурские врачи начали выписывать пациентов с коронавирусной инфекцией, не дожидаясь отрицательного теста на коронавирус. Главное, чтобы у пациента была положительная динамика течения болезни.

— У нас развёрнуто 50 коек на базе санатория «Василёк», куда мы можем даже с положительными результатами отправлять пациентов на долечивание. Также выписывают пациентов в больницу восстановительного лечения, где также развёрнуты койки для долечивания. Например, это те люди, которые проживают в общежитиях или коммунальных квартирах и у себя дома не могут обеспечить необходимых условий для долечивания «ковида», — сообщила и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Отправляют из инфекционных госпиталей пациентов только после того, как улучшаются их анализы крови, а компьютерная томограмма показала положительную динамику в лёгких, уверяют врачи.

— У всех течение индивидуальное, кто-то может быть носителем без каких-либо симптомов острого респираторного заболевания, кто-то — с осложнением пневмонией с разной степенью поражения лёгких. От всей совокупности факторов зависит, сколько времени находится человек на лечении, — говорит Светлана Леонтьева.

На данный момент полностью излечились 55 процентов тех, кто заразился коронавирусом. Свыше тысячи человек находятся на лечении в стационарах, порядка трёх тысяч лечатся амбулаторно, в основном на дому. В среднем, говорят в амурском минздраве, уже выписанные из больниц пациенты долечиваются ещё порядка двух недель, однако выздоровление некоторых занимает больше месяца.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    1 час назад

    Ахахаха... совсем Крякнулись в этом своём здарвООхранении.

    Мож совсем оставим 2 врачебные специальности: Хирург и Выписывальщик рецептов? Или тебя штопают или лечишься на дому.

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    да уж....новости день ото дня все краше!

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Я думал, что днища достигли, оказывается ещё есть куда падать.

  • амурская алена

    амурская алена
    48 минут назад

    Там под дном,второе русло.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    44 минуты назад

    Интересно, что на это скажет Путлеровская прокладка по Амурской области?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    37 минут назад

    Этого не может быть, статья фейковая.

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    22 минуты назад

    А вот интересно, ну вот в противовес этой Леонтьевой и Со, заглядывающей в рот Минздраву, а если отсальные отрасли начнут вести себя ровно так же? Строители простроят корбку, ни двери ни окна не станут всталять, крышу там стелить, коммуникации проводить - и так и будут для врачей дома строить - их это устроит? Или учитель перестанет домой задания детям врачей задавать - а чё, школьных знаний жеж достаточно, да и вообще - максимум до 8 класса обучать и харэ. В магазине половину продуктов на кассе - будьте добры выложить, ибо нефиг.

    Свете Л это как? Нормально? Почему кто то считает, что именно его профессия может делать свою работу не до конца, не считаясь ни с чем?

    Ка это понимать?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    10 минут назад

    Чет с математикой у Амурского минздрава прям беда, надо видимо калькуляторы минздраву подарить.

    Вылеччились 55% от заболевших, на сегодня 7707 заболевших, как указано на сайте, вылечившихся 6060 чел. При этом 55% от 7707 это 4239.85.

    Далее, свыше тысячи в стационарах лечатся, около трех тысяч дома лечатся. Что в сумме нам дает более трех тысяч человек. При этом 7707-6060 равно всего 1647 человек. То есть по официальной статистике всего 1647 человек сейчас лечатся. У минздрава более трех тысяч. Статистика отстает в два раза от Минздрава или это Минздрав бежит в 2 раза быстрее статистики?

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