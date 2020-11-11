В Приамурье чаще выздоравливают от коронавируса, чем в среднем по Дальнему Востоку

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В Амурской области выше процент выздоровевших от коронавируса, чем в среднем по Дальнему Востоку и России. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число выздоровевших в Приамурье составляет 6 165 человек. За неделю в регионе вылечились от вируса 75 % заболевших. Это выше среднего показателя по ДФО — 70 % и по России — 74 %.

На прошлой неделе показатель в Амурской области составлял 82 %. Лидером по проценту выздоровевших от коронавируса стала Чукотка, где вылечилось уже 85 % пациентов. Также высокий процент в Республике Бурятия – 83 % и Приморском крае – 76 %. Самая низкая доля выздоровевших от COVID-19 в Еврейской автономной области – 53 %.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Mr. Mustard