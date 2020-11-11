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11ноября
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сегодня, 09:15 7

В Приамурье чаще выздоравливают от коронавируса, чем в среднем по Дальнему Востоку

В Приамурье чаще выздоравливают от коронавируса, чем в среднем по Дальнему Востоку
Фото: pixabay.com

В Амурской области выше процент выздоровевших от коронавируса, чем в среднем по Дальнему Востоку и России. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число выздоровевших в Приамурье составляет 6 165 человек. За неделю в регионе вылечились от вируса 75 % заболевших. Это выше среднего показателя по ДФО — 70 % и по России — 74 %.

На прошлой неделе показатель в Амурской области составлял 82 %.

Лидером по проценту выздоровевших от коронавируса стала Чукотка, где вылечилось уже 85 % пациентов. Также высокий процент в Республике Бурятия – 83 % и Приморском крае – 76 %. Самая низкая доля выздоровевших от COVID-19 в Еврейской автономной области – 53 %.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    1 час назад

    Только мешков для трупов не хватает в госпиталях, а так-то да, и выздоровевших много, и умерших всего 68.

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Медицина катастроф!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    43 минуты назад

    Следующая новость: "Амурчан с COVID-19 начали выписывать, не дожидаясь отрицательных тестов". Статистику наш гауляйтер подправляет!

  • Tuxa20

    Tuxa20
    27 минут назад

    Может просто выписывают недолеченных, которые являются источником заражения......

  • Tuxa20

    Tuxa20
    26 минут назад

    Может просто выписывают недолеченных, которые являются источником заражения......

  • full

    full
    18 минут назад

    Какой еще параметр придумаем и станем обсасывать? Обосрались, не смогли удержать вал заражения, так помалкивали бы лучше. Позорники.

  • Лесная

    Лесная
    13 минут назад

    ++++++++++++++++++

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