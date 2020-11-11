На Камчатке чиновнице предъявили обвинение после гибели ребенка от нападения собак

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Заместителю начальника муниципальной службы благоустройства Петропавловска-Камчатского предъявлено обвинение в халатности, ставшей причиной гибели восьмилетнего мальчика. Ребёнка растерзала стая бездомных собак, сообщает следственное управление СКР по Камчатскому краю.

«Заместителю начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского городского округа" предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"», — говорится в сообщении.

Как удалось выяснить следователям, в августе и сентябре этого года к чиновнице, которая отвечает за отлов бродячих собак, обращался генеральный директор местной фирмы. Мужчина жаловался на агрессивных псов, обитающих в промзоне морского порта краевого центра. Чиновница же рассмотрела обращения «ненадлежащим образом и не обеспечила необходимый контроль принятых мер по отлову животных».

Стая одичавших собак напала на восьмилетнего мальчика в этой зоне морского порта. Ребёнок погиб в результате кровопотери от многочисленных укусов псов. Тело мальчика нашли 4 ноября. Он пропал накануне, в поисках принимали участие родители ребёнка и полицейские.

Чуть позже ЧП в столице региона прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он назвал случившееся ужасной трагедией, выразил соболезнования родным ребёнка и признал, что принимаемых сейчас мер по контролю за бродячими животными недостаточно.