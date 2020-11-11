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11ноября
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сегодня, 09:10 6

На Камчатке чиновнице предъявили обвинение после гибели ребенка от нападения собак

На Камчатке чиновнице предъявили обвинение после гибели ребенка от нападения собак
Фото: bk55.ru

Заместителю начальника муниципальной службы благоустройства Петропавловска-Камчатского предъявлено обвинение в халатности, ставшей причиной гибели восьмилетнего мальчика. Ребёнка растерзала стая бездомных собак, сообщает следственное управление СКР по Камчатскому краю.

«Заместителю начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского городского округа" предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"», — говорится в сообщении.

Как удалось выяснить следователям, в августе и сентябре этого года к чиновнице, которая отвечает за отлов бродячих собак, обращался генеральный директор местной фирмы. Мужчина жаловался на агрессивных псов, обитающих в промзоне морского порта краевого центра. Чиновница же рассмотрела обращения «ненадлежащим образом и не обеспечила необходимый контроль принятых мер по отлову животных».

Стая одичавших собак напала на восьмилетнего мальчика в этой зоне морского порта. Ребёнок погиб в результате кровопотери от многочисленных укусов псов. Тело мальчика нашли 4 ноября. Он пропал накануне, в поисках принимали участие родители ребёнка и полицейские.

Чуть позже ЧП в столице региона прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он назвал случившееся ужасной трагедией, выразил соболезнования родным ребёнка и признал, что принимаемых сейчас мер по контролю за бродячими животными недостаточно.

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#животные #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Nik_77

    Nik_77
    3 часа назад

    По Благовещенску гуляют стаи бездомных собак. Даже по Первомайскому парку, где много женщин с маленькими детьми. И нашей администрации на это - ПЛЕВАТЬ! Письма писал Козлову, Калите - реакции НОЛЬ. Понятно, что в случае чего - мэра не тронут. Отыграются на каком-нибудь чиновнике среднего звена.

  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    Роль люителей собачек (зоозащитников) никто не отменял + мамашки которые увидев как стреляют собак такую истерику начинают...

    Поэтому отстрел бродячих животных в дневное время становится малоосуществим, а в ночное животные стрелять нельзя по технике безопасности

  • Мудрая

    Мудрая
    45 минут назад

    К ответственности надо привлекать хозяев, которые выкидывают собак на вольные хлеба.

  • Цунай

    Цунай
    38 минут назад

    В районе ОКЦ была покусана девушка. На заявление в милицию, был был ответ: стая не обнаружена. Спустя 2 месяца эти псы покусали девочку лет 8. Стая по преждниму на своём месте.

  • Хитрила

    Хитрила
    32 минуты назад

    Писал тоже много и про собак и на хозяев кто держит на свободном выгуле собак. Ну передали на бездомных в жкх, ну выписали предписание соседям, на которое кроме смеха не было ни какой реакции. Больше власти ни на что не способны. Мои дети за забор боятся выйти. Страна, где у собак прав больше чем у человека, должна называться Гондурасом как минимум. Только уничтожение собак может еще спасти ситуацию,потуги властей ничтожны. Зоошизы только не пишите что это без человечно,вы что, вегангы все.

  • OT

    OT
    2 минуты назад

    Едросовцы своими законами о защите собак своих- же козлов отпущения лупят. Дурь погоняет дурь.

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