Обитатели зоосада в Благовещенске приготовились к зимней спячке

Фото: @zoo_sad_

В Приамурье уже наступили холода и некоторые обитатели Благовещенского зоосада отправились в зимнюю спячку. Из животных, которые спят в зимнее время, в саду проживают четыре барсука, четыре медведя и две енотовидные собаки.

«Барсуки Лидочка и Дружок уснули уже в конце октября, а вот молодые Хани и Ёжа ещё выходят к нам за едой. Старые медведицы Катя и Маша тоже пораньше залегли в спячку в отличие от Паши с Дашей. Каждую осень мы готовим своих животных к долгой зиме: обеспечиваем обильным питанием, готовим берлоги и будки, забиваем их соевой соломой. Сейчас мы готовим берлогу для Паши и Даши», — отметили специалисты в Инстаграм-аккаунте @zoo_sad_.

Мы уточнили — сколько будут спать животные и как посетители относятся к тому, что несколько клеток зоосада пустуют в зимнее время.

— Животные спят по-разному. Медведи, чаще всего, просыпаются в конце февраля, когда спадают крепкие морозы. Барсуки же спят до середины марта. Если март холодный, то выйдут только в апреле. Посетители разные. Конечно, много тех, кто возмущается. Но, в основном, люди всё понимают. Некоторых людей возмущает то, что мы не снижаем ценник на зиму. Но в спячке меньше десяти зверей, остальные животные никуда не делись, они каждый день едят, за ними каждый день убирают. Медведи из-за шума зимой часто просыпаются и тоже просят еды, — рассказали сотрудники зоосада корреспонденту Амур.инфо.

В тёплые вольеры переезжают все домашние и дикие птицы. Зато зимой во всей красе перед посетителями зоосада предстают хищники: лисы и волки в это время года выглядят особенно шикарно.

Прокормить обитателей зоосада непросто круглый год, а зимой, конечно, особенно тяжело. Поэтому здесь всегда рады помощи: для животных можно привезти капусту, морковь, кабачки, тыкву. Как рассказали сотрудники зоосада, любимое лакомство половины его обитателей — болгарский перец. А вот весной, после холодов, угостить волков и лис можно листьями одуванчика! Для них это источник витаминов.

А ещё можно взять любого зверя под опеку и помогать материально. Зоосад также с радостью принимает лекарства для животных, стройматериалы и любую спонсорскую помощь.

Кстати, сейчас зооуголок закрыли на ремонт — с помощью спонсоров там ремонтируют потолок.