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11ноября
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На сайте «Роскосмоса» появился раздел с песнями Рогозина

На сайте «Роскосмоса» появился раздел с песнями Рогозина

На официальном сайте корпорации «Роскосмос» появился раздел с песнями авторства Дмитрия Рогозина. Руководитель госкорпорации написал тексты к композициям «Рвём мы небо в клочья», «Над Землёй летит корабль», «Не стреляй!».

В разделе можно послушать записи, посмотреть клипы. Помимо авторских песен Рогозина, в разделе есть и уже классические композиции – например, «Знаете, каким он парнем был» или «Гагарин, я вас любила» группы «Ундервуд».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса», раздел с песнями будет постепенно дополняться другими музыкальными композициями различных авторов.

Песни Рогозина на День космонавтики в 2019 году прозвучали в Кремлевском дворце. В июне 2020 года Рогозин написал стихи для кантаты, посвященной Великой Отечественной войне.

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#космос #культура #российская власть

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