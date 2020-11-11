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Выбор читателей за 10 ноября

Выбор читателей за 10 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 10 ноября.

Главврач амурского кожвендиспансера назвал главные симптомы COVID-19

Главный врач областного кожно-венерологического диспансера Александр Платонов советует любую простуду априори подозревать на коронавирус. Он объяснил, в каких случаях стоит срочно вызвать врача.

В ручье по улице Тепличной в Благовещенске тонут машины

На дороге по улице Тепличной между Игнатьевским шоссе и улицей Воронкова из-за двух строительных площадок теперь нет проезда — всё заливает водой.

На территории Армении азербайджанскими военными сбит российский вертолёт

Вертолёт Ми-24 российских войск сбит на территории Армении. Машина сопровождала колонну техники с российской базы.

Василий Орлов рассказал о ходе реконструкции набережной и площади имени Ленина в Благовещенске

Часть площади имени Ленина в Благовещенске открыта для прогулок, её реконструкция завершена. Переделан участок, прилегающий к улице Ленина, и сквер имени Мухина.

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#Обзор #интернет #СМИ

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