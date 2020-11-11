Выбор читателей за 10 ноября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 10 ноября.
Главврач амурского кожвендиспансера назвал главные симптомы COVID-19
Главный врач областного кожно-венерологического диспансера Александр Платонов советует любую простуду априори подозревать на коронавирус. Он объяснил, в каких случаях стоит срочно вызвать врача.
В ручье по улице Тепличной в Благовещенске тонут машины
На дороге по улице Тепличной между Игнатьевским шоссе и улицей Воронкова из-за двух строительных площадок теперь нет проезда — всё заливает водой.
На территории Армении азербайджанскими военными сбит российский вертолёт
Вертолёт Ми-24 российских войск сбит на территории Армении. Машина сопровождала колонну техники с российской базы.
Василий Орлов рассказал о ходе реконструкции набережной и площади имени Ленина в Благовещенске
Часть площади имени Ленина в Благовещенске открыта для прогулок, её реконструкция завершена. Переделан участок, прилегающий к улице Ленина, и сквер имени Мухина.
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