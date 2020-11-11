Выбор читателей за 10 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 10 ноября.

Главный врач областного кожно-венерологического диспансера Александр Платонов советует любую простуду априори подозревать на коронавирус. Он объяснил, в каких случаях стоит срочно вызвать врача.

На дороге по улице Тепличной между Игнатьевским шоссе и улицей Воронкова из-за двух строительных площадок теперь нет проезда — всё заливает водой.

Вертолёт Ми-24 российских войск сбит на территории Армении. Машина сопровождала колонну техники с российской базы.

Часть площади имени Ленина в Благовещенске открыта для прогулок, её реконструкция завершена. Переделан участок, прилегающий к улице Ленина, и сквер имени Мухина.