Россияне рассказали, какую пенсию можно назвать достойной

В тройку городов с самыми высокими запросами к уровню пенсии попали Москва (44,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (43,5 тысячи рублей) и Хабаровск (43,4 тысячи рублей). Минимальный размер достойной пенсии определили жители Набережных Челнов, её размер – 35,1 тысяча рублей.

Если сравнить ожидания мужского и женского населения, то выше они оказались у мужчин — 41,3 тысяча рублей против 38,5 тысячи рублей у женщин. Также размер достойной пенсии оказался в прямой зависимости от возраста — для граждан до 24 лет средний показатель составил 34,1 тысячи рублей, в то время как граждане от 45 лет определили его на уровне 41,8 тысячи рублей.

Поделились респонденты и ожиданиями в плане основных источников средств во время пенсионного возраста. 27 процентов граждан планируют продолжать работать. Для 25 процентов основным источником финансов должна стать государственная пенсия, ещё 10 процентов назвали личные сбережения, 3 процента рассчитывают на средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, 2 процента рассчитывают на финансовую помощь детей.