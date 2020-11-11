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11ноября
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сегодня, 08:01 3

Россияне рассказали, какую пенсию можно назвать достойной

Россияне рассказали, какую пенсию можно назвать достойной
Фото: pixabay.com

«Лента.ру» представила широкой публике результаты исследования онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, в рамках которого были опрошены более 1500 человек со всех округов России.

В тройку городов с самыми высокими запросами к уровню пенсии попали Москва (44,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (43,5 тысячи рублей) и Хабаровск (43,4 тысячи рублей). Минимальный размер достойной пенсии определили жители Набережных Челнов, её размер – 35,1 тысяча рублей.

Если сравнить ожидания мужского и женского населения, то выше они оказались у мужчин — 41,3 тысяча рублей против 38,5 тысячи рублей у женщин. Также размер достойной пенсии оказался в прямой зависимости от возраста — для граждан до 24 лет средний показатель составил 34,1 тысячи рублей, в то время как граждане от 45 лет определили его на уровне 41,8 тысячи рублей.

Поделились респонденты и ожиданиями в плане основных источников средств во время пенсионного возраста. 27 процентов граждан планируют продолжать работать. Для 25 процентов основным источником финансов должна стать государственная пенсия, ещё 10 процентов назвали личные сбережения, 3 процента рассчитывают на средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, 2 процента рассчитывают на финансовую помощь детей.

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#пенсии #финансы

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    40 минут назад

    Идите в бизнес....

  • foxik62

    foxik62
    38 минут назад

    Вы что, хотите как во Франции или Швейцарии? А путинские кенты на что жить будут?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    17 минут назад

    помечтайте

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