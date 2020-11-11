Гороскоп 11 ноября: Тельцы отправятся на вечеринку, а Стрельцов ждёт шопинг

Восход Солнца: 07:37

Заход Солнца: 16:50

Солнце в Скорпионе.

Овен. Хорошее настроение и жизнерадостность сделают вас центром любой компании. Любовь и уважение окружающих вас людей придадут вам заряд бодрости и оптимизма. Можете без оглядки рисковать, вселенная поможет достигнуть успеха.

Телец. Следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты. Если вас прельщает шумное застолье, то отправляйтесь на вечеринку к друзьям. Если вы любитель уединенных мероприятий, то лучше проведите вечер с близким человеком. Астрологи советуют держать эмоции при себе, если раздражение слишком сильное, уединитесь.

Близнецы. Практический подход к делу, рациональное использование энергии, великолепная организация дела помогут повысить авторитет или улучшить финансовое положение. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Вам следует разрешить конфликт между любовными отношениями и своим положением в обществе.

Рак. Наступает исключительно позитивное время, которое астрологи связывают с исполнением некого желания. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако вы сможете добиться полного успеха только при том условии, что реально оцените свои возможности, детально обдумаете предстоящие действия. Ваше честолюбие и активность помогут достичь вершин успеха, используя честные средства.

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Лев. Астрологи советуют не переступать грани морали, даже если ваше честолюбие возрастет до невиданных ранее высот. Агрессивность и страсть к лидерству могут осложнить отношения с партнерами и коллегами. В этот день постарайтесь считаться с мнением окружающих. Будьте сдержаны и разумны с родными и близкими.

Дева. Благоприятный период для длительных поездок, путешествий, новых увлечений, общения, получения информации, любви. Не исключено, что случайное знакомство или ваша коммуникабельность окажут влияние на будущую финансовую прибыль. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности. Порядочность и деловитость в отношениях с людьми позволят вам завоевать доверие новых союзников.

Весы. Сегодня лучше не проявлять деловую активность. Звезды советуют подвести черту под старыми планами, делами или контактами. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, к которым не питаете доверия. В делах следует быть крайне осторожными и внимательными, особенно при работе с документами.

Скорпион. Благоприятный день для обращения к начальству с деловыми предложениями. Вероятно появление новой работы или партнеров. Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Однако планеты советуют вам определить приоритеты: иногда процесс достижения цели для вас важнее, чем сама цель.

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Стрелец. Пересчитайте денежки из копилки — звезды уверены, что хватит и на шопинг, и на развлечения. Загляните в магазин сувениров и приобретите талисман на удачу — «свою» вещицу вы узнаете сразу. Забудьте о трудностях, относитесь ко всему легко и непринуждённо.

Козерог. Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий, напряженной физической работы.

Водолей. Личное обаяние поможет вам решать множество вопросов одновременно. Бесполезно форсировать события или стараться справиться с негативными тенденциями дня — обстоятельства не зависят от вашей воли и желания. Просто сохраняйте спокойствие и думайте о хорошем.

Рыбы. Вероятный визит друзей и совсем неожиданный сюрприз дадут возможность весело провести время. Не исключено, что придется вернуться к давно приобретенному и уже забытому. У многих может появиться стремление к популярности, к светским развлечениям, вечеринкам, но не стоит изменять своим жизненным принципам. Не забывайте о родителях. Возможно, они нуждаются в вашей помощи.

Астролог: Вальдемар Небоходцев