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10ноября
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сегодня, 18:53 1

Василий Орлов обратил внимание на безопасность граждан на льду

Василий Орлов обратил внимание на безопасность граждан на льду
Фото: pixabay.com

В правительстве Амурской области провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Один из вопросов — безопасность людей на льду. По этому поводу отдельно высказался глава региона.

— Хочу обратить внимание глав районов на необходимость своевременного выполнения всех мероприятий, направленных на обеспечение безопасности амурчан на льду. На любые происшествия нужно реагировать оперативно, но также крайне важна профилактика. На особом контроле должна находиться безопасность наших детей, примите необходимые меры, — подчеркнул Василий Александрович.

Особое внимание уделили ограничению доступа к несанкционированным переправам и организации патрулирования вблизи водоёмов.

Важно, что один трагический случай на неокрепшем льду в этом году в Приамурье уже произошёл.

Напомним, 27 октября в Зее утонула семилетняя девочка, гулявшая у озера без присмотра родителей. Сейчас идёт следствие. И по информации прокуратуры к ответственности могут привлечь не только родителей ребёнка, но и органы опеки.

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Комментарии
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  • ay

    ay
    52 минуты назад

    На безопасность амурчан на ледяных тротуарах, дорогах и придомовых территориях тоже надо обратить внимание.

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