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10ноября
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сегодня, 18:35 1

В Свободном амурчанин попытался дать взятку в 5 миллионов сотруднику ФСБ

В Свободном амурчанин попытался дать взятку в 5 миллионов сотруднику ФСБ
Фото: pixabay.com

В Приамурье житель Свободного попытался дать взятку сотруднику ФСБ. Он был задержан при попытке совершить преступление.

Инцидент произошёл 8 ноября. 43-летний местный житель решил дать взятку в пять миллионов рублей сотруднику спецслужбы. Подкуп он был намерен совершить, чтобы ФСБ не привлекло работавших на него гастарбайтеров и его самого к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

— Он передал сотруднику органов безопасности часть планируемой денежной суммы в размере 1 миллион рублей. Сотрудник управления ФСБ России заблаговременно сообщил о незаконных действиях своему руководству, в результате чего подозреваемого задержали на месте преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий, — рассказали в Следственном комитете РФ.

В отношении задержанного решается вопрос о мере пресечения.

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#криминал #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    16 минут назад

    Чекисты взяток не берут!

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