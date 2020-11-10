В Свободном амурчанин попытался дать взятку в 5 миллионов сотруднику ФСБ

В Приамурье житель Свободного попытался дать взятку сотруднику ФСБ. Он был задержан при попытке совершить преступление.

Инцидент произошёл 8 ноября. 43-летний местный житель решил дать взятку в пять миллионов рублей сотруднику спецслужбы. Подкуп он был намерен совершить, чтобы ФСБ не привлекло работавших на него гастарбайтеров и его самого к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

— Он передал сотруднику органов безопасности часть планируемой денежной суммы в размере 1 миллион рублей. Сотрудник управления ФСБ России заблаговременно сообщил о незаконных действиях своему руководству, в результате чего подозреваемого задержали на месте преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий, — рассказали в Следственном комитете РФ.

В отношении задержанного решается вопрос о мере пресечения.