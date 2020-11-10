В Новосибирске у бывшего замначальника МВД украли из банка около 130 миллионов рублей

По имеющейся информации, кража произошла в «Альфа-банке». Притом это уже третий случай кражи денег из ячейки в банке. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Полковник Вячеслав Певнев работал заместителем начальника МВД Новосибирской области. В 2015 году он возглавил ведомство, но вскоре уволился по собственному желанию.

Как сообщает «Тайга.инфо», на сегодняшний день Певнев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а также имеет доли в девяти компаниях.