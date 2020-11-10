В Новосибирске у бывшего замначальника МВД украли из банка около 130 миллионов рублей
Из банковской ячейки бывшего замначальника МВД по Новосибирской области Вячеслава Певнева украли 130 миллионов рублей, сообщает «Международный антикоррупционный портал».
По имеющейся информации, кража произошла в «Альфа-банке». Притом это уже третий случай кражи денег из ячейки в банке. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Полковник Вячеслав Певнев работал заместителем начальника МВД Новосибирской области. В 2015 году он возглавил ведомство, но вскоре уволился по собственному желанию.
Как сообщает «Тайга.инфо», на сегодняшний день Певнев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а также имеет доли в девяти компаниях.
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