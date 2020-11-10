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10ноября
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сегодня, 18:20 0

В Новосибирске у бывшего замначальника МВД украли из банка около 130 миллионов рублей

В Новосибирске у бывшего замначальника МВД украли из банка около 130 миллионов рублей
Фото: 54.мвд.рф

Из банковской ячейки бывшего замначальника МВД по Новосибирской области Вячеслава Певнева украли 130 миллионов рублей, сообщает «Международный антикоррупционный портал».

По имеющейся информации, кража произошла в «Альфа-банке». Притом это уже третий случай кражи денег из ячейки в банке. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Полковник Вячеслав Певнев работал заместителем начальника МВД Новосибирской области. В 2015 году он возглавил ведомство, но вскоре уволился по собственному желанию.

Как сообщает «Тайга.инфо», на сегодняшний день Певнев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а также имеет доли в девяти компаниях.

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#происшествия #финансы

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