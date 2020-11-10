Облачно, местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 11 ноября

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На юге малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 метров в секунду, днём 5-10 метров в секунду. На дорогах сохраняется снежный накат, гололедица. Температура ночью на севере -11°С...-16°С, местами до -25 °С, на юге -9°С...-14°С. Температура днём на севере -2°С...-7°С, местами до -13 °С, на юге около 0 °С, местами +2°С...+7°С.

В Завитинске ясно, без осадков. Температура днём 0°С...-2°С, ночью до -5°С. ДВетер юго-восточный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -2°С…+1°С, ночью до -4°С. Ветер юго-восточный, 3-4 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём 0°С...+2°С, ночью до -3°С. Ветер юго-восточный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура -0°С…-3°С, ночью -8°С. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 48 метров в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём -1°С...-5°С, ночью до -9°С. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

В Зее ясно, пасмурно, без осадков. Днём температура -3°С...-5°С, ночью -7°С. Ветер юго-восточный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно, днём без осадков, вечером небольшой снег. Температура днём -5°С...-7°С, ночью до -12°С. Ветер северо-восточный, 1-2 метра в секунду.

В Тынде пасмурно, без осадков, вечером снег. Температура днём -9°С...-10°С, ночью -до -16°С, снег. Ветер восточный, 1-3 метра в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -10°С...-12°С, днём +2°С...+4°С. Ветер южный, 2-4 метра в секунду.