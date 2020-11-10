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10ноября
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сегодня, 18:05 5

Идём на плато: в Приамурье выявлено 166 новых случаев COVID-19

Идём на плато: в Приамурье выявлено 166 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В течение суток в Амурской области выявлено 166 новых случаев коронавирусной инфекции.

— У 118 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (71 процента), у 6 – бессимптомно (4 процента), у 42 – в виде пневмонии (25 процента), — сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

В общей сложности с начала пандемии в регионе зафиксировано 8 205 случаев коронавируса. 69 из них закончились смертью пациентов, 6 165 — выздоровлением.

Накануне главный врач амурского кожвендиспансера Александр Платонов назвал главные признаки коронавируса и рассказал, когда стоит срочно обращаться к врачам.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Видимо, просто не в состоянии делать больше тестов в день))))

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    1 час назад

    Сколько тестов провели?

  • конфетка амур

    конфетка амур
    1 час назад

    Повезло!!!! с дозвоном. В квартире болеют 2 человека - 65+ и моложе. Старшему взяли мазок, второму-нет. Сказали, что у вас не было контакта и возраст меньше.

  • freeslim

    freeslim
    26 минут назад

    От слова плато уже начинает корежить!!!

  • full

    full
    9 минут назад

    Ну, учитывая, что с пятницы сделали каникулы, может, какое то плато и получится... Но после каникул начнется точно такой же рост.

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