Идём на плато: в Приамурье выявлено 166 новых случаев COVID-19

В течение суток в Амурской области выявлено 166 новых случаев коронавирусной инфекции.

— У 118 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (71 процента), у 6 – бессимптомно (4 процента), у 42 – в виде пневмонии (25 процента), — сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

В общей сложности с начала пандемии в регионе зафиксировано 8 205 случаев коронавируса. 69 из них закончились смертью пациентов, 6 165 — выздоровлением.

Накануне главный врач амурского кожвендиспансера Александр Платонов назвал главные признаки коронавируса и рассказал, когда стоит срочно обращаться к врачам.