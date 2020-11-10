Главврач амурского кожвендиспансера назвал главные симптомы COVID-19

Главный врач областного кожно-венерологического диспансера Александр Платонов советует любую простуду априори подозревать на коронавирус. Он объяснил, в каких случаях стоит срочно вызвать врача.

Общая симптоматика коронавируса очень похожа на обычные вирусные простуды. Это зачастую приводит к поздним обращениям и запущенным случаям заболеваемости, говорит Платонов. Врач считает, что любую простуду априори подозревать на коронавирус.

— Наряду с общими характерными симптомами, о которых я сейчас сказал, появляются симптомы, характерные для ковид-инфекции. Прежде всего – это отсутствие обоняния. Ни с того ни с сего вдруг человек перестает различать запахи, вкус. Это является очень серьезным характерным признаком инфекции COVID-19, — сообщил Платонов.

Если у вас появилось сразу несколько характерных симптомов, таких как першение в горле, заложенность носа, одышка даже при незначительной нагрузке, нужно звонить в поликлинику.

— Вот эта совокупность симптомов должна натолкнуть на мысль о необходимости в обязательном порядке обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления. Показаться врачу и рассказать ему всю симптоматику. Потому что при самолечении ухудшение самочувствия может быть молниеносным. Врач примет правильное решение по дальнейшей тактике лечения данного пациента, — советует Платонов.

Чтобы не заразиться коронавирусом, уверяет врач, нужно соблюдать элементарные правила профилактики: носить защитные средства, пользоваться антисептиком, мыть руки после улицы не менее минуты, не ходить в общественные места и так далее.

Справка ИА «Амур.инфо»: Александр Платонов занимает должность главного врача областного кожно-венерологического диспансера. Он — врач высшей квалификационной категории по организации здравоохранения, заслуженный врач РФ, председатель правления Медицинской палаты Амурской области.

Кстати, учёные выяснили, что тесты на коронавирус дают ошибку едва ли не в половине случаев. Эту информацию подтверждают и в Минздраве РФ, признавая, что из-за неправильной техники взятия проб очень много тестов дают ложноотрицательный результат.