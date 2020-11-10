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10ноября
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Главврач амурского кожвендиспансера назвал главные симптомы COVID-19

Главврач амурского кожвендиспансера назвал главные симптомы COVID-19
Фото: amurobl.ru

Главный врач областного кожно-венерологического диспансера Александр Платонов советует любую простуду априори подозревать на коронавирус. Он объяснил, в каких случаях стоит срочно вызвать врача.

Общая симптоматика коронавируса очень похожа на обычные вирусные простуды. Это зачастую приводит к поздним обращениям и запущенным случаям заболеваемости, говорит Платонов. Врач считает, что любую простуду априори подозревать на коронавирус.

— Наряду с общими характерными симптомами, о которых я сейчас сказал, появляются симптомы, характерные для ковид-инфекции. Прежде всего – это отсутствие обоняния. Ни с того ни с сего вдруг человек перестает различать запахи, вкус. Это является очень серьезным характерным признаком инфекции COVID-19, — сообщил Платонов.

Если у вас появилось сразу несколько характерных симптомов, таких как першение в горле, заложенность носа, одышка даже при незначительной нагрузке, нужно звонить в поликлинику.

— Вот эта совокупность симптомов должна натолкнуть на мысль о необходимости в обязательном порядке обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления. Показаться врачу и рассказать ему всю симптоматику. Потому что при самолечении ухудшение самочувствия может быть молниеносным. Врач примет правильное решение по дальнейшей тактике лечения данного пациента, — советует Платонов.

Чтобы не заразиться коронавирусом, уверяет врач, нужно соблюдать элементарные правила профилактики: носить защитные средства, пользоваться антисептиком, мыть руки после улицы не менее минуты, не ходить в общественные места и так далее.

Справка ИА «Амур.инфо»: Александр Платонов занимает должность главного врача областного кожно-венерологического диспансера. Он — врач высшей квалификационной категории по организации здравоохранения, заслуженный врач РФ, председатель правления Медицинской палаты Амурской области.

Кстати, учёные выяснили, что тесты на коронавирус дают ошибку едва ли не в половине случаев. Эту информацию подтверждают и в Минздраве РФ, признавая, что из-за неправильной техники взятия проб очень много тестов дают ложноотрицательный результат.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • aleun

    aleun
    1 час назад

    А теперь попробуйте дозвониться в поликлинику!

  • DrDok

    DrDok
    1 час назад

    Ага, еще сложнее попасть на прием, запись на месяцы в перед, скорая хрен приедет если нет температуры под 40, проверено на собственном примере. Температуры нет(да и не бывает у меня в свостивие моего организма как и давления, гипотония у меня по жизни. Потерял нюх, и что, позвонил, объяснил, сказали ничего страшного, так бывает. Слова богу нюх через неделю восстановился, вот теперь думаю может я без симтомный ПЦР хрен сдашь даже платно, вроде как не принимают (вопрос почему? панику не подымать?)

  • конфетка амур

    конфетка амур
    1 час назад

    Интересно, кто-нибудь из советчиков пробовал пройти этот квест "Дозвонись хотя бы куда-нибудь". А если повезло, то чтобы с тобой не поговорили уничижительным тоном и посоветовали самостоятельно добраться и подождать очередь в ЛУ. То, что у тебя раскалывается голова, температура и полный упадок сил никого не волнует. Я понимаю, что сейчас аврал, но очень хочется жить и быть здоровым. Возможно - это мечта, которая не имеет право на существование.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    )))))) Звоните? Вы даже если сами приползете в поликлинику...То пролежите в коридоре до вечера. При этом можете развлекать себя ребусом с автодозвоном.

  • El Antonio

    El Antonio
    54 минуты назад

    Судя по комментариям, секреты плато раскрыты. Просто выше головы не прыгнешь.

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    12 минут назад

    Блин,советы главного венеролога конечно очень полезны, но хотелось бы услышать мнение главного паталогоанатома, который как известно самый лучший диагност среди врачей

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