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10ноября
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сегодня, 17:29 0

Алла Пугачёва требует не пускать Бузову в новогоднее шоу

Алла Пугачёва требует не пускать Бузову в новогоднее шоу
Фото: narodna-pravda.ua

Алла Пугачева запрещает пускать певицу Ольгу Бузову на съемки «Голубого огонька». По её мнению, у молодой исполнительницы нет такта и таланта, пишет iReactor.

Недавно Примадонна раскритиковала современных артистов. Она считает, что у молодых исполнителей нет таланта, они не попадают в ноты и потому поют только под фонограмму. Пугачёва не стала называть имён, но Ольга Бузова приняла эти слова на свой счёт.

Звезда «Дома-2» критически высказалась по поводу дочери Пугачёвой, певицы Кристины Орбакайте. В конфликт поспешил вмешаться Филипп Киркоров, посоветовавший Ольге Бузовой прислушаться к словам Примадонны.

Алла Пугачёва потребовала от Игоря Крутого не пускать Бузову на съемки новогоднего шоу «Голубой огонёк». По мнению артистки, «Голубой огонёк» — семейная праздничная программа и появление развязной Бузовой будет в ней неуместно.

«Новый год — это семейный праздник, на котором не принято «трясти арбузами», — заявила Пугачёва.

Примадонну поддержал продюсер Иосиф Пригожин, отметив, что у Аллы Пугачёвой профессиональный взгляд и богатый опыт для подобных высказываний, пишет портал New Inform.

В прошлом году Пугачёва уже запрещала приглашать Ольгу Бузову в популярную новогоднюю программу.

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#шоу-бизнес

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