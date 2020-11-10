Алла Пугачёва требует не пускать Бузову в новогоднее шоу

Недавно Примадонна раскритиковала современных артистов. Она считает, что у молодых исполнителей нет таланта, они не попадают в ноты и потому поют только под фонограмму. Пугачёва не стала называть имён, но Ольга Бузова приняла эти слова на свой счёт.

Звезда «Дома-2» критически высказалась по поводу дочери Пугачёвой, певицы Кристины Орбакайте. В конфликт поспешил вмешаться Филипп Киркоров, посоветовавший Ольге Бузовой прислушаться к словам Примадонны.

Алла Пугачёва потребовала от Игоря Крутого не пускать Бузову на съемки новогоднего шоу «Голубой огонёк». По мнению артистки, «Голубой огонёк» — семейная праздничная программа и появление развязной Бузовой будет в ней неуместно.

«Новый год — это семейный праздник, на котором не принято «трясти арбузами», — заявила Пугачёва.

Примадонну поддержал продюсер Иосиф Пригожин, отметив, что у Аллы Пугачёвой профессиональный взгляд и богатый опыт для подобных высказываний, пишет портал New Inform.

В прошлом году Пугачёва уже запрещала приглашать Ольгу Бузову в популярную новогоднюю программу.