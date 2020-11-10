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10ноября
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сегодня, 17:36 1

За время операции «Мак-2020» амурские полицейские изъяли 783 кг наркотиков

За время операции «Мак-2020» амурские полицейские изъяли 783 кг наркотиков
Фото: pixabay.com

С июня по октябрь 2020 года полицейские Приамурья провели операцию «Мак». Совместно с ФСБ, Росгвардией, таможней, армией и министерством сельского хозяйства они изъяли 783 килограмма наркотических средств, рассказали в пресс-службе амурской полиции.

Во время операции выявили 742 участка, на которых росли наркосодержащие растения (владельцам выдали предписания на их уничтожение), уничтожили 3 незаконных посева, общая площадь очищенных участков — около 171 гектара.

С июня по октябрь в Амурской области изъяли 783 килограмм наркотиков, из них 512 килограмм марихуаны, 13 килограмм гашишного масла, 257 килограмм наркосодержащих растений, 983 грамма гашиша, 41 грамм героина, 112,29 грамм синтетических наркотиков. Всего зафиксировано 485 фактов изъятия наркотических средств, возбуждено 546 уголовных дел за 5 месяцев. 281 человека привлекли к ответственности за немедицинское потребление, 28 — за незаконный оборот, за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих — 97, 1 человека за нарушение правил оборота психотропных веществ.

В октябре Шимановский суд назначил наказание 19-летнему жителю Приамурья по статье «Незаконное употребление и хранение наркотиков». Молодой человек совершил преступление во время непогашенной судимости за аналогичное правонарушение.

В сентябре в Прогрессе задержали молодого человека, который готовил наркотики на съёмной квартире.

В Благовещенске задержали мужчину, который получал наркотики по почте.

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#криминал

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Комментарии
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    2 часа назад

    Ну и при чем здесь мак?

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