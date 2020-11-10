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10ноября
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сегодня, 17:21 1

В Благовещенске из-за разрушающегося дома на Зейской, 295 возбудили уголовное дело

В Благовещенске из-за разрушающегося дома на Зейской, 295 возбудили уголовное дело

В Благовещенске сегодня, 10 ноября, проверили устранение нарушений на проблемных объектах. Прокурор области осмотрел фасад дома на улице Зейской, 295 и проверил модернизацию освещения по улице Ленина. Также Руслан Медведев побывал на пересечении Кузнечной и Рабочей, здесь проходил ремонт канализационного коллектора.

— При осмотре дома на Зейской, 295, прокурор отметил отсутствие ремонта. Однако, Фонд капремонта обязан отремонтировать разрушающийся фасад. По факту неисполнения судебного решения в отношении исполняющего обязанности руководителя фонда возбудили уголовное дело. Прокурор поручил главному судебному приставу-исполнителю Приамурья взять расследование дела на особый контроль, — сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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Прокурор области 10 ноября 2020 года проверил фактическое устранение нарушений на проблемных объектах, где ранее они были выявлены. Руслан Медведев осмотрел фасад многоквартирного дома по ул. Зейской, 295, проверил своевременность выполнения мероприятий по модернизации сетей наружного освещения по ул. Ленина и ход ремонта главного канализационного коллектора по ул. Кузнечная – ул. Рабочая. В проверке приняли участие мэр г. Благовещенска Олег Имамеев, руководитель УФССП России по Амурской области Светлана Засядько, представители НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области», МУ «ГУКС», ООО «АКС», подрядчики, работники прокуратуры г. Благовещенска. При осмотре фасада многоквартирного дома по ул. Зейской, 295 Руслан Федорович отметил неудовлетворительную ситуацию, связанную с непроведением ремонтных работ. Вместе с тем определением Девятого кассационного суда от 29 октября 2020 года оставлено без изменения решение Благовещенского городского суда по иску прокурора города в защиту жилищных прав граждан о возложении на НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» обязанности отремонтировать фасад указанного многоквартирного дома. Кроме того, по факту злостного неисполнения судебного решения в отношении и.о. руководителя Фонда возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ. В ходе выезда прокурор области поручил главному судебному приставу – исполнителю Приамурья Светлане Засядько взять на особый контроль расследование уголовного дела и добиться исполнения судебного решения. #прокуратураамурскойобласти #проверка #прокуроробласти #благовещенск #праваграждан Продолжение 👇👇👇

Публикация от прокуратура Амурской области (@prokamur)

В проверке также участвовал мэр города Олег Имамеев и руководитель управления ФССП области Светлана Засядько. В комиссию вошли представители Фонда капремонта, управления капстроительства города, а также Амурских коммунальных систем, подрядчики и работники прокуратуры.

Напомним, что дом на улице Зейской, 295, построили в 2009 году. Застройщик — «Дальсвет» — обанкротился, а жильцы стали жаловаться на плохое качество дома. Первое обрушение кирпичей с фасада произошло 25 июня 2016 года, кладку закрепили. Спустя два года, 3 июля 2018 года кирпичи начали падать снова. В июле текущего года суд обязал Фонд капремонта отремонтировать дом. С фасада даже начали снимать кирпичи. Однако, дальше дело не продвинулось.

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Учредитель "обанкротившейся" фирмы сидит в министерстве в Хабаровске. Но посадить его кишка тонка...

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