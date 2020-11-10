В Благовещенске из-за разрушающегося дома на Зейской, 295 возбудили уголовное дело

В Благовещенске сегодня, 10 ноября, проверили устранение нарушений на проблемных объектах. Прокурор области осмотрел фасад дома на улице Зейской, 295 и проверил модернизацию освещения по улице Ленина. Также Руслан Медведев побывал на пересечении Кузнечной и Рабочей, здесь проходил ремонт канализационного коллектора.

— При осмотре дома на Зейской, 295, прокурор отметил отсутствие ремонта. Однако, Фонд капремонта обязан отремонтировать разрушающийся фасад. По факту неисполнения судебного решения в отношении исполняющего обязанности руководителя фонда возбудили уголовное дело. Прокурор поручил главному судебному приставу-исполнителю Приамурья взять расследование дела на особый контроль, — сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В проверке также участвовал мэр города Олег Имамеев и руководитель управления ФССП области Светлана Засядько. В комиссию вошли представители Фонда капремонта, управления капстроительства города, а также Амурских коммунальных систем, подрядчики и работники прокуратуры.

Напомним, что дом на улице Зейской, 295, построили в 2009 году. Застройщик — «Дальсвет» — обанкротился, а жильцы стали жаловаться на плохое качество дома. Первое обрушение кирпичей с фасада произошло 25 июня 2016 года, кладку закрепили. Спустя два года, 3 июля 2018 года кирпичи начали падать снова. В июле текущего года суд обязал Фонд капремонта отремонтировать дом. С фасада даже начали снимать кирпичи. Однако, дальше дело не продвинулось.