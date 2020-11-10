Роскомнадзор закрыл административное дело в отношении журнала Амурского госуниверситета

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Роскомнадзор прекратил административное дело в отношении научного журнала Амурского государственного университета. Ранее управление Роскомнадзора по Амурской области составило протокол об административном правонарушении из-за выпуска научного журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика» с использованием в цитатах языков, не указанных в регистрационном удостоверении СМИ.

Нарушения в ведомстве заметили во время плановой проверки. Роскомнадзор изучил содержание вышедшего в сентябре номера и обнаружил, что авторы статей по лингвистике использовали в текстах примеры на иностранных языках — английском, китайском, немецком, греческом, испанском и французском, не указанных в регистрационном удостоверении СМИ.

После результатов проверки Роскомнадзора главный редактор журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика» доктор филолологических наук, профессор Светлана Андросова написала обращение ко всем специалистам-лингвистам, главным редакторам лингвистических журналов и членам редколлегий с просьбой поддержать журнал в судебном разбирательстве с Роскомнадзором относительно мнимого нарушения требований закона «О средствах массовой информации».

— Выявленные случаи употребления немецкого и китайского языков — это лингвистические примеры, которые могут и должны присутствовать на любом языке в статье, написанной на русском/английском языке в соответствии со специализацией лингвистического журнала и материалом того языка (тех языков), который(е) исследует(ют) автор(ы) данной статьи. В своих разъяснениях я подчеркнула, что при этом язык статьи ни в коей мере не изменился — обе статьи, на которые указала А.С. Нестерова, были написаны на русском языке, что полностью соответствует пунктам, заявленным в свидетельстве журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика». Никакой смены языка (языков) СМИ не произошло. Однако специалистов Роскомнадзора по Амурской области данное объяснение не удовлетворило, в связи с чем был составлен протокол об административном нарушении. Считаю сложившуюся ситуацию крайне опасной, во-первых, для функционирования всех лингвистических журналов на территории Российской Федерации, во-вторых, для развития отечественной лингвистики в целом, поскольку это ведёт к тому, что Роскомнадзор будет регламентировать состав лингвистических примеров и их количество при опубликовании результатов лингвистических исследований, что полностью разрушит апробационную базу и сделает опубликованные результаты абсолютно непригодными для использования в отечественной науке и производственно-практической деятельности, — написала Светлана Андросова.

Как говорят в АмГУ, это обращение поддержали несколько десятков академиков.

Как стало известно вчера, 9 ноября, Роскомнадзор прекратил административное дело в отношении научного журнала Амурского государственного университета.

— Центральным аппаратом Роскомнадзора прекращено административное производство в отношении журнала Амурского госуниверситета «Теоретическая и прикладная лингвистика», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства в Twitter.

В нём сказано, что «в отношении сотрудников территориального управления приняты меры дисциплинарного взыскания».

— Это не только наша победа, но и всего научного сообщества. Нас поддержали коллеги из разных вузов страны, обращение к Роскомнадзору подписали более 60 академиков РАН. Мы ничего не нарушили, так как в свидетельстве о регистрации журнала чётко прописано, что авторы научных статьей занимаются исследованием различных языков, — сообщила «Интерфаксу» главный редактор научного журнала Светлана Андросова.