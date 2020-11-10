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10ноября
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сегодня, 16:50 0

В Благовещенске уже в конце ноября откроют каток на стадионе «Юность»

В Благовещенске уже в конце ноября откроют каток на стадионе «Юность»
Фото: pixabay.com

В Благовещенске в прошлый четверг, 5 ноября, начали заливать каток на стадионе «Юность». Открыть ледовую площадку планируют в конце месяца. На стадионе будет работать прокат коньков по прежним ценам.

— Окончание работы над катком под открытым небом будет зависеть от погоды. Заливаем каждый день утром, пока стоит низкая температура. А крытая хоккейная коробка заливается независимо от погодных условий — откроем в конце ноября. Мы всегда открываемся на неделю раньше, чем другие уличные катки. Прокат коньков и заточка будет работать, как и прежде. Прейскурант мы не меняем уже четыре года, — прокомментировал директор спорткомплекса «Юность» Андрей Мамонтов.

Напомним, этой зимой в Благовещенске зальют 61 ледовую площадку. В их число входит стадион «Амур» и 15 площадок на базе школ, а также около 30 катков во дворах города. Катки появятся на улице Строителей, 66 и Ленина, 12/2, а также в микрорайоне по Игнатьевскому шоссе, 14/1, Калинина, 148, Институтской, 4 и по другим адресам, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Также во дворе дома по Студенческой, 45, к 10 декабря установят новую хоккейную коробку. Жители выиграли в конкурсе на лучшее оформление двора.

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#дети #спорт

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