В ручье по улице Тепличной в Благовещенске тонут машины

На дороге по улице Тепличной между Игнатьевским шоссе и улицей Воронкова из-за двух строительных площадок теперь нет проезда — всё заливает водой.

Здесь идёт строительство микрорайона и новой школы. Жители жалуются, что от них текут два ручья на Тепличную. Из-за чего сегодня застряло уже три машины.

На данный момент проблема уже решается. Проделывается отвод воды.

— В настоящее время выполняется отвод воды с проезжей части дороги. После чего участки будут отсыпаны пескогравием, — сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.