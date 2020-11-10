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10ноября
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сегодня, 16:35 7

В ручье по улице Тепличной в Благовещенске тонут машины

В ручье по улице Тепличной в Благовещенске тонут машины
Фото: кадр видео.

На дороге по улице Тепличной между Игнатьевским шоссе и улицей Воронкова из-за двух строительных площадок теперь нет проезда — всё заливает водой.

Здесь идёт строительство микрорайона и новой школы. Жители жалуются, что от них текут два ручья на Тепличную. Из-за чего сегодня застряло уже три машины.

На данный момент проблема уже решается. Проделывается отвод воды.

— В настоящее время выполняется отвод воды с проезжей части дороги. После чего участки будут отсыпаны пескогравием, — сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Просмотров всего: 2373

#дороги #мэрия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Надо потерпеть

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    Микраху даже зимой топит.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Мэрии не до вас, они бюджет "осваивают"

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    Дороги никакие, микраху как Венеция, за то кв.метр стоит 100к)) А на проценты по ипотеке можно квартиру покрыть сусальным золотом) Шик по амурски!

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Ведется строительство объектов, в результате нарушен гидрорежим. Ничего страшного, исправят.

  • google_Александр Невский

    google_Александр Невский
    1 час назад

    Что же вы хотели, в негритянском квартале? Кто может валят отседа

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    "Tуман 2 часа назад

    Надо потерпеть"

    В Америке избрали Байдена. Терпеть придется долго. Сначала нам Обама гадил, теперь вот этот начнет.

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