В ручье по улице Тепличной в Благовещенске тонут машины
На дороге по улице Тепличной между Игнатьевским шоссе и улицей Воронкова из-за двух строительных площадок теперь нет проезда — всё заливает водой.
Здесь идёт строительство микрорайона и новой школы. Жители жалуются, что от них текут два ручья на Тепличную. Из-за чего сегодня застряло уже три машины.
На данный момент проблема уже решается. Проделывается отвод воды.
— В настоящее время выполняется отвод воды с проезжей части дороги. После чего участки будут отсыпаны пескогравием, — сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.
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