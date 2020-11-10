Амурские бизнесмены могут обращаться в МФЦ по приоритетным талонам

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Министерство имущественных отношений напоминает владельцам бизнеса в Приамурье, что для них упрощена система обращения в МФЦ для получения различных услуг.

Отдельный талон электронной очереди называется «Услуги в сфере открытия и ведения бизнеса». Этот талон является приоритетным и доступен во всех офисах МФЦ Благовещенска. Такая мера помогает сократить сроки предоставления государственных услуг по регистрации прав и кадастровому учёту и делает их доступнее для предпринимателей, сообщает амурское министерство имущественных отношений в своём инстаграм-аккаунте.

Также бизнесменам напоминают, что при возникновении проблемных ситуаций, а также для предоставления своих предложений, замечаний и вопросов, связанных с регистрацией прав и кадастровым учётом или работой МФЦ при предоставлении услуг Росреестра они могут напрямую обращаться в министерство имущественных отношений Амурской области. В отдел регистрации прав по номерам: 8(4162) 23-16-06, 23-16-24, в отдел кадастрового учёта по телефону: 8 (4162) 23-16-12.