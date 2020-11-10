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10ноября
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сегодня, 16:06 5

В Благовещенске за долги жильцы переедут из двухкомнатной квартиры в общежитие

В Благовещенске за долги жильцы переедут из двухкомнатной квартиры в общежитие

В Благовещенске из-за долгов по ЖКУ жильцы двухкомнатной квартиры переедут в комнату в общежитии. Они не платили за воду и тепло с 2014 года. Неплательщики задолжали более 163 тысяч рублей и больше 43 тысяч пени. Теперь им придётся жить в комнате в 12 квадратных метров вместо 48-ми.

— Даже после переселения задолженность по коммунальным услугам с неплательщиков не списывается. Погашение задолженности — обязанность абонента, они обязаны сами погасить долг по ЖКУ, — рассказывает начальник отдела по досудебной и судебной работе ООО «Благ-РКЦ» Алексей Сидельников.

АКС вынуждены применять все возможные меры к должникам. Должникам могут ограничить услуги, выезд за границу или изъять имущество, а самой крайней мерой является выселение. Расторгнуть договор соцнайма жилья допускается в судебном порядке только через полгода. Однако, до процедуры выселения в часто не доходит — неплательщики платят долги раньше, сообщает пресс-служба ООО «АКС».

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#свет, тепло, квитанции #ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    А если хата приватизирована, то не выселят, можно не платить.

    У меня так сосед живёт и радуется

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Кто-то за 206 тыр двушку отжал. По 5 тыр за квадрат.

  • NoRest

    NoRest
    3 часа назад

    Речь про муниципальную квартиру. Если в собственности, то не так просто было бы

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    Какая забавная ситуация. А мне вот Благовещенский РКЦ задолжал весомую сумму переплаты в связи с переездом по акту сверки и возвращать не хочет уже пару месяцев.

    Все письма оставлены без ответа, тупо проигнорированы, будем судиться с моральным ущербом, процентами за пользования ден. средствами и прочее.

    Я их могу откуда нибудь выселить? Ну чтоб так же неповадно было.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    у вас пару месяцев, а здесь 6(!) лет. Вот когда у вас будет 6 лет, тогда и выселите РКЦ. Желаю победы в суде!

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