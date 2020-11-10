В Благовещенске за долги жильцы переедут из двухкомнатной квартиры в общежитие

В Благовещенске из-за долгов по ЖКУ жильцы двухкомнатной квартиры переедут в комнату в общежитии. Они не платили за воду и тепло с 2014 года. Неплательщики задолжали более 163 тысяч рублей и больше 43 тысяч пени. Теперь им придётся жить в комнате в 12 квадратных метров вместо 48-ми.

— Даже после переселения задолженность по коммунальным услугам с неплательщиков не списывается. Погашение задолженности — обязанность абонента, они обязаны сами погасить долг по ЖКУ, — рассказывает начальник отдела по досудебной и судебной работе ООО «Благ-РКЦ» Алексей Сидельников.

АКС вынуждены применять все возможные меры к должникам. Должникам могут ограничить услуги, выезд за границу или изъять имущество, а самой крайней мерой является выселение. Расторгнуть договор соцнайма жилья допускается в судебном порядке только через полгода. Однако, до процедуры выселения в часто не доходит — неплательщики платят долги раньше, сообщает пресс-служба ООО «АКС».