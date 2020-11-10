В посёлке Аэропорт под Благовещенском по кошкам никто не стрелял — участковый

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В посёлке Аэропорт благовещенские полицейские проводят проверку по факту убийств и издевательств над бездомными животными. По сведениям зоозащитников, там животных травят и стреляют по ним, а также нападают на жителей, которые подкармливают бездомных животных. На место для выяснения всех обстоятельств выезжал участковый.

Как мы уже писали, благовещенские полицейские начали проверку по факту убийства и издевательств над животными местными жителями посёлка Аэропорт после информации о живодёрах, которая появилась в инстаграм-аккаунте благовещенской зоозащитницы.

Женщина сообщила, что в одном из домов посёлка проживает живодёр. Наши читатели из посёлка Аэропорт написали, что проверкой остались недовольны. По их мнению, участковый полностью на стороне живодёров: «сказал, что кошек в подвале быть не должно, кормить их нельзя, у живодёра оружие по закону».

В свою очередь в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский» корреспонденту Амур.инфо сообщили, что на место выезжал участковый уполномоченный. Предварительно установлено, что информация по факту стрельбы не подтвердилась. Были опрошены очевидцы и жители посёлка. В разговоре с участковым они пояснили, что никогда не видели мужчину, который со слов граждан якобы совершал противоправные действия против бездомных животных, с оружием в общественном месте и не слышали каких-либо выстрелов. Сам мужчина также был опрошен. Он пояснил, что лишь собрал несколько трупов кошек для дальнейшей утилизации. Полицейская проверка продолжается. Все собранные в ходе проверки материалы также будут направлены в управление ветеринарии Амурской области.