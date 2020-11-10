По программе «WorldSkills Express» уже 150 амурчан бесплатно осваивают новые профессии

Выбрать можно из 16 профессиональных компетенций. Обучение проходит в Благовещенске, Свободном и Белогорске. Например, в Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства можно получить профессию «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Здесь научат разбирать и собирать карбюратор, контактно-транзисторную систему зажигания и так далее всего за 144 часа.

— Я работал в речном порту, но из-за пандемии работу потерял. Узнал, что можно получить новую профессию, записался на обучение, потом предоставил все документы и написал заявление. Уже две недели учусь, наставники грамотные и материал хорошо усваивается. Пока у нас были только лекции, в ближайшие дни приступим к практике. Пока конкретных вариантов трудоустройства нет, но с такой профессией как автомеханик проблем не возникнет, — поделился обучающийся по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Юрий Кукса.

Записаться на бесплатное обучение можно на сайте. По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(4162)234-666 и 8(4162)234-595.

— Скоро в транспортном колледже заработают новые образовательные программы. Это «Малярные и декоративные работы» и «Кирпичная кладка». Получить профессию можно до конца года. А учиться придётся всего от трёх до пяти недель. В конце программы необходимо сдать демонстрационный экзамен и можно получать документ о квалификации, — сообщает пресс-служба минобразования Приамурья.

Напомним, программа запущена Минпросвещения России, Рособрнадзором, Рострудом и союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В рамках проекта бесплатно обучатся 110 тысяч россиян по более, чем 170 направлениям подготовки. По 40 компетенциям занятия проводятся дистанционно. Можно выбрать любую удобную форму обучения.