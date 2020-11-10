Жителей Приамурья не устроило, как борются с гололёдом на федеральной трассе

По словам автора видео, это участок автотрассы в Магдагачинском районе Амурской области. «Дорожники борятся с гололёдом как могут», написано под публикацией. Подписчики в комментариях к видео говорят, что так посыпают дороги песком не только в Магдагачинском районе, но и в Шимановском.

Для борьбы с наледью на дорогах в области, бывало, использовали и другие методы. Так, в прошлом году после дождя в ноябре в Белогорске решили проверить эффективность нестандартных способов ликвидации льда. В их числе были горючие жидкости и бульдозер.

В областном центре благовещенцы тоже делятся интересными кадрами по дорожной ситуации. Совсем недавно Амур.инфо писало про асфальт, который просел на недавно заасфальтированной траншее на пересечении улиц Ленина и Мухина. В городской администрации тогда пояснили, что дорожное покрытие не соответствует нормам и будут переделано.