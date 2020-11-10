Амурские школьники могут получить брендированные подарки

Всероссийский конкурс видеороликов «Билеты в будущее» ориентирован на детей 6-11-х классов.

Работы участников принимаются на электронную почту bilet@worldskills.ru до 15 ноября. Это должен быть видеоролик не длиннее 3 минут и не короче 30 секунд с приложенным описанием в формате .pdf. В течение двух недель работы будет оценивать жюри. Ориентировочно награждение состоится 5 декабря.

Отметим, что к участию в проекте «Билеты в Будущее» допускаются только российские школьники в возрасте от 12 до 17 лет. Конкурс организован Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках нацпроекта «Образование».

Узнать всю информацию о нём можно здесь.

Лучшие работы будут размещены на официальных ресурсах проекта «Билет в будущее», а победитель получит памятные брендированные подарки.