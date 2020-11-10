Знаменитости и пользователи сети поддержали Дзюбу после отстранения от игр из-за скандального видео

Многие знаменитости выражают слова поддержки футболисту. Среди них известный болельщик Михаил Боярский, который не согласен с решением тренера сборной и считает, что наказывать нужно тех, кто слил видео в интернет. Телеведущий Андрей Малахов, Анфиса Чехова, Ксения Собчак, Тина Канделаки, писатель Сергей Минаев, певица Светлана Лобода также возмущены нарушением прав человека на личную жизнь.

Поклонники Дзюбы считают, что поступок спортсмена никак не связан с его игрой и требуют восстановить футболиста в сборной. Они публикуют множество комментариев под хэштегом #ямыдзюба и желают спортсмену скорейшего возвращения.

Артём Дзюба выложил в своем Instagram видео, в котором благодарит всех за поддержку.