Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:10 5

Амурчанин выстрелил в телевизор из ружья в хабаровской гостинице

Амурчанин выстрелил в телевизор из ружья в хабаровской гостинице
Фото: pixabay.com

Житель Амурской области, находясь в гостинице в Хабаровске повёл себя странно: он расстрелял из ружья телевизор в своём номере и принёс из машины охотничьи ножи. Мужчину задержали и отправили в психиатрическую больницу.

Во вторник, 10 ноября, в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии сообщили о том, что в гостинице, расположенной на улице Воронежской в Хабаровске, находится мужчина с ружьём. Охранник гостиницы нажал тревожную кнопку после того, как постоялец в своём номере выстрелил из ружья в телевизор. Стрелок спустился на улицу, оставил обрез в машине и взял с собой пару охотничьих ножей.

С холодным оружием он вернулся в ресторан гостиницы, где его и задержали. Мужчина оказал сопротивление. Никто из персонала и гостей отеля не пострадал. В автомобиле задержанного обнаружили обрез ружья и более 100 патронов различного калибра.

— Ранее не судимый гражданин 33-лет родом из Амурской области, Сковородино. Сразу после инцидента его отвезли в краевую клиническую психиатрическую больницу, так как он был очень агрессивным, находился под воздействием чего-то, опасен для окружающих. Сейчас хулиган находится там. Специалисты купируют агрессивное состояние, — рассказал старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по Хабаровскому краю майор Кирилл Блинов.

Когда состояние агрессивного постояльца придёт в норму, его допросят в полиции Хабаровска, пишут РИА Новости.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Хабаровскому краю:

Просмотров всего: 351

#жизнь #криминал #происшествия

распечатать


Общество

В посёлке Аэропорт под Благовещенском по кошкам никто не стрелял — участковый
Общество 6

Василий Орлов рассказал о ходе реконструкции набережной и площади имени Ленина в Благовещенске
Происшествия 1

В Приамурье дело прораба, допустившего смерть на газопроводе, передали в суд
В России и мире

Стали известны результаты экспертизы утонувшей в бассейне дочери Владимира Конкина
Комментарии
Показать все (5)
  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    45 минут назад

    Наверное Дегтярёв выступал по ящику.) Нервишки то не железные однако.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    42 минуты назад

    Или итальянский мудозвон

  • PRO

    PRO
    41 минута назад

    Из-за таких свистков потом ужесточают правила получения оружия.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    39 минут назад

    Вот я не смотрю телевизор и спокоен как слон.

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    1 минута назад

    Интервью с Амурской области наверное смотрел, в котором говорили что медицина справляется.

Показать все (5)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь