Амурчанин выстрелил в телевизор из ружья в хабаровской гостинице

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Житель Амурской области, находясь в гостинице в Хабаровске повёл себя странно: он расстрелял из ружья телевизор в своём номере и принёс из машины охотничьи ножи. Мужчину задержали и отправили в психиатрическую больницу.

Во вторник, 10 ноября, в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии сообщили о том, что в гостинице, расположенной на улице Воронежской в Хабаровске, находится мужчина с ружьём. Охранник гостиницы нажал тревожную кнопку после того, как постоялец в своём номере выстрелил из ружья в телевизор. Стрелок спустился на улицу, оставил обрез в машине и взял с собой пару охотничьих ножей.

С холодным оружием он вернулся в ресторан гостиницы, где его и задержали. Мужчина оказал сопротивление. Никто из персонала и гостей отеля не пострадал. В автомобиле задержанного обнаружили обрез ружья и более 100 патронов различного калибра.

— Ранее не судимый гражданин 33-лет родом из Амурской области, Сковородино. Сразу после инцидента его отвезли в краевую клиническую психиатрическую больницу, так как он был очень агрессивным, находился под воздействием чего-то, опасен для окружающих. Сейчас хулиган находится там. Специалисты купируют агрессивное состояние, — рассказал старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по Хабаровскому краю майор Кирилл Блинов.

Когда состояние агрессивного постояльца придёт в норму, его допросят в полиции Хабаровска, пишут РИА Новости.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Хабаровскому краю: