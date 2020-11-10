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сегодня, 14:38 1

В благовещенских управлениях образования и культуры ответят на вопросы о допобразовании детей

В благовещенских управлениях образования и культуры ответят на вопросы о допобразовании детей
Фото: pixabay.com

В пятницу, 13 ноября, с 10:00 до 11:00 пройдёт прямой эфир в инстаграм-аккаунте мэрии города. Присылать вопросы о реформе системы дополнительного образования детей можно до вечера среды, 11 ноября. Их принимают в директе аккаунта мэрии и в комментариях к посту до 18:00.

На вопросы благовещенских родителей ответят начальники управлений образования и культуры.

— В Благовещенске с сентября внедряется система персонифицированного финансирования допобразования. Изменения происходят в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Сейчас более 4,8 тысячи детей занимаются в кружках и секциях по сертификатам финансирования, — сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#дети #мэрия #образование

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    В детских садах, а именно Прогимназии ежемесячные поборы на ремонты, материалы, кружки и т.п. Заведующую давно пора посадить!

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