В благовещенских управлениях образования и культуры ответят на вопросы о допобразовании детей
В пятницу, 13 ноября, с 10:00 до 11:00 пройдёт прямой эфир в инстаграм-аккаунте мэрии города. Присылать вопросы о реформе системы дополнительного образования детей можно до вечера среды, 11 ноября. Их принимают в директе аккаунта мэрии и в комментариях к посту до 18:00.
На вопросы благовещенских родителей ответят начальники управлений образования и культуры.
— В Благовещенске с сентября внедряется система персонифицированного финансирования допобразования. Изменения происходят в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Сейчас более 4,8 тысячи детей занимаются в кружках и секциях по сертификатам финансирования, — сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.
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