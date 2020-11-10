В благовещенских управлениях образования и культуры ответят на вопросы о допобразовании детей

На вопросы благовещенских родителей ответят начальники управлений образования и культуры.

— В Благовещенске с сентября внедряется система персонифицированного финансирования допобразования. Изменения происходят в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Сейчас более 4,8 тысячи детей занимаются в кружках и секциях по сертификатам финансирования, — сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.