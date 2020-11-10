Василий Орлов рассказал о ходе реконструкции набережной и площади имени Ленина в Благовещенске

Часть площади имени Ленина в Благовещенске открыта для прогулок, её реконструкция завершена. Переделан участок, прилегающий к улице Ленина, и сквер имени Мухина.

Реконструкция площади, по задумке, входит в проект под названием «Трибуна Холл». На данный момент здесь уложена гранитная плитка, проложены новые пешеходные дорожки, установлены новые фонари. Кроме того, заменена ливневая канализация и установлен 75-метровый флагшток.

— Главная площадь Благовещенска — объект важный, это не только центр города, это лицо страны. Набережная столицы Приамурья — одна из лучших и самых красивых в России, это не только мое мнение, его разделяет большое количество людей, побывавших у нас в гостях. Необходимо, чтобы центральная площадь соответствовала этому уровню, — заявил глава региона Василий Орлов.

Губернатор рассказал, что в ходе реконструкции применяются решения и технологии, испытанные в лучших городах нашей страны и за рубежом.

— Первую часть — реконструкцию площади — мы завершили, но предстоит еще много работы… Весь проект мы должны завершить до 2023 года. Финансирование проектирования и строительства осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского. «Трибуна Холл» будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздничных мероприятий и зону с детскими и спортивными площадками, — сообщил Василий Орлов.

На новой площади будет установлен культурный центр с трибуной: её можно будет использовать и для посадки зрителей во время концертов, и как смотровую площадку. На площади появится широкая аллея с фонтанами, местами отдыха и торговыми павильонами. Зимой аллею будут превращать в снежный городок.