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10ноября
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сегодня, 14:23 6

Василий Орлов рассказал о ходе реконструкции набережной и площади имени Ленина в Благовещенске

Василий Орлов рассказал о ходе реконструкции набережной и площади имени Ленина в Благовещенске
Фото: amurobl.ru

Часть площади имени Ленина в Благовещенске открыта для прогулок, её реконструкция завершена. Переделан участок, прилегающий к улице Ленина, и сквер имени Мухина.

Реконструкция площади, по задумке, входит в проект под названием «Трибуна Холл». На данный момент здесь уложена гранитная плитка, проложены новые пешеходные дорожки, установлены новые фонари. Кроме того, заменена ливневая канализация и установлен 75-метровый флагшток.

— Главная площадь Благовещенска — объект важный, это не только центр города, это лицо страны. Набережная столицы Приамурья — одна из лучших и самых красивых в России, это не только мое мнение, его разделяет большое количество людей, побывавших у нас в гостях. Необходимо, чтобы центральная площадь соответствовала этому уровню, — заявил глава региона Василий Орлов.

Губернатор рассказал, что в ходе реконструкции применяются решения и технологии, испытанные в лучших городах нашей страны и за рубежом.

— Первую часть — реконструкцию площади — мы завершили, но предстоит еще много работы… Весь проект мы должны завершить до 2023 года. Финансирование проектирования и строительства осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского. «Трибуна Холл» будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздничных мероприятий и зону с детскими и спортивными площадками, — сообщил Василий Орлов.

На новой площади будет установлен культурный центр с трибуной: её можно будет использовать и для посадки зрителей во время концертов, и как смотровую площадку. На площади появится широкая аллея с фонтанами, местами отдыха и торговыми павильонами. Зимой аллею будут превращать в снежный городок.

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#жизнь #областная власть

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Комментарии
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  • К.В.Ж.Д. наса а не васа

    К.В.Ж.Д. наса а не васа
    1 час назад

    Уберите надгробье в районе бюста Мухина, не превращайте город в кладбище!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Спасибо правящей партии!

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Скорая к больным доезжает на 3 сутки, если успевает. Я не понимаю какие могут быть площади в голове у губера и прочих???

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    43 минуты назад

    Молодцы... теперь каждую неделю будут новости о площади писать - иначе как медиарейтинг держать? не рассказами же как обосрались с медициной.

    а так - тут кустик высадили, тут строим чёто в Свободном (всё колом стоит), тут прорыв, там подрыв .... всё хорошо, прекрасная маркиза...

  • Тёмочка

    Тёмочка
    28 минут назад

    Один негатив в комментариях. Город озлобленных чем-то или кем-то людей. Обстановка с медициной это не результат деятельности местных властей. Вот и пишите в центр про это.

  • К.В.Ж.Д. наса а не васа

    К.В.Ж.Д. наса а не васа
    15 минут назад

    Тёмочка, гроб среди площади это по по вашему город озлобленных людей?

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