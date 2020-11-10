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10ноября
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сегодня, 14:53 2

Переселять из ветхого жилья с территории БАМ начнут быстрее

Переселять из ветхого жилья с территории БАМ начнут быстрее
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин внёс новые поправки в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ». Изменения помогут быстрее расселять жителей в окрестностях Байкало-Амурской магистрали из ветхого и аварийного жилья, сообщили в правительстве страны.

Многие, когда-то приехавшие на «стройку века», до сих пор живут в бытовках и бараках, которые выделялись советским правительством на время стройки. Для решения этой проблемы выделяются субсидии из федерального бюджета. Средства направляют на стройку жилья для переселенцев и выплаты на покупку жилья. Чтобы облегчить процесс и ускорить переселение, в правительстве решили изменить правила предоставления выплат.

С помощью социальных выплат можно будет купить жильё в любом регионе страны. Кроме того уточнены размеры самой выплаты, она будет зависеть от средней цены на квадрат жилого помещения и установленного норматива площади жилья. На одного человека приходится 33 квадратных метров, на семью из двух человек — 42 квадратных метра, по 18 квадратных метров на каждого человека в семье из трёх и более человек.

Еще одно изменение в программе — предоставление средств для строительства домов, теперь их будут выделять из расчета сметной стоимости объекта, а не нормативной средней стоимости 1 квадратного метра по стране. По расчётам чиновников, это поможет создать более благоприятные условия для строительства, ведь на севере страны приходится проводить больше работ — и затрат на стройку домов больше.

По последним данным амурского правительства, доля аварийного жилья на БАМе составляет 12 процентов. В этом году региональные власти планируют переселить из бараков не менее 13 многодетных семей, проживающих в БАМовских посёлках. По распоряжению Василия Орлова, такие семьи поставлены в отдельную очередь на новое жильё.

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#строительство

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    За 20 лет не смогли выделить жилье, а тут вдруг раз и заселят! Не смешите!

  • крымчанин

    крымчанин
    41 минута назад

    Курите?

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