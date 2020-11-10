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10ноября
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сегодня, 13:57 1

В Приамурье дело прораба, допустившего смерть на газопроводе, передали в суд

В Приамурье дело прораба, допустившего смерть на газопроводе, передали в суд
Фото: pixabay.com

В Амурской области прораба обвиняют в смерти электросварщика при строительстве газопровода. Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть работника, рассмотрит Тындинский районный суд.

— Бригада находилась в котловане на производственном участке около посёлка Могот Тындинского района. Под руководством обвиняемого работники монтировали заглушки кранового узла газопровода «Сила Сибири». Труба была заполнена азотом, и обвиняемый об этом знал. Также прораб понимал, что азот не имеет цвета и запаха, скапливается в низинах и вытесняет воздух, а повышение его концентрации в воздухе приводит к гибели, — сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в ДФО.

Прораб обнаружил утечку азота из трубопровода в котловане. Но спуск в котлован и проход к участку газопровода подчинённым разрешил. Обвиняемый не проконтролировал их экстренную эвакуацию из опасной зоны. В результате от отравления азотом погиб электросварщик ремонтной бригады.

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#производство #происшествия #строительство

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Комментарии
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  • Gravity

    Gravity
    1 час назад

    Редакции: от азота не бывает "удушья".

    От воздействия азота бывает азотное отравление с угнетением дыхательных центров нервной системы вплоть до остановки дыхания

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