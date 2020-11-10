В Приамурье дело прораба, допустившего смерть на газопроводе, передали в суд

В Амурской области прораба обвиняют в смерти электросварщика при строительстве газопровода. Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть работника, рассмотрит Тындинский районный суд.

— Бригада находилась в котловане на производственном участке около посёлка Могот Тындинского района. Под руководством обвиняемого работники монтировали заглушки кранового узла газопровода «Сила Сибири». Труба была заполнена азотом, и обвиняемый об этом знал. Также прораб понимал, что азот не имеет цвета и запаха, скапливается в низинах и вытесняет воздух, а повышение его концентрации в воздухе приводит к гибели, — сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в ДФО.

Прораб обнаружил утечку азота из трубопровода в котловане. Но спуск в котлован и проход к участку газопровода подчинённым разрешил. Обвиняемый не проконтролировал их экстренную эвакуацию из опасной зоны. В результате от отравления азотом погиб электросварщик ремонтной бригады.