Как мошенники в России наживаются на коронавирусе и как от них защититься

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России в августе. Но мошенники стали предлагать спасительные лекарства ещё весной и продают их до сих пор.

Если весной такое предложение выглядело сомнительно, то сейчас поверить в чудодейственную вакцину проще. Важно помнить, что официально вакцины не продаются, поэтому не верьте тем, кто позвонит вам с таким предложением.

Также в интернете наладили продажу экспресс-тестов на коронавирус. Такие тесты могут порадовать ценой, но стоит помнить, что для более точного результата тестирование должны делать врачи, а проводить анализ только аккредитованные медицинские организации.

Не стоит также доверять сомнительным предложениям мошенников купить очистители воздуха, убивающие вирус, и специальные маски, якобы не пропускающие CОVID-19.

Зачастую в интернете встречаются вполне правдоподобные объявления об оптовой продаже медицинских масок. Но после оплаты заказа вы можете получить всё что угодно, например, носовые платки, бинты или одноразовые салфетки. А иногда после получения денег продавец попросту исчезает.

Чтобы обезопасить себя, тщательно выбирайте поставщика, обращая внимание на адреса сайтов, или покупайте средства индивидуальной защиты в аптеках.